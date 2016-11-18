18:23, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Anayasa oylamasÄ±nda 'aÃ§Ä±k oy' tartÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, daha Ã¶ncekilere gÃ¶re iyi gittiÄŸini ifade eden Åžentop, komisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, milletvekillerinin Ã§ok daha yakÄ±n temas halinde olduÄŸunu belirtti.

Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin oylamalarÄ±nda gizliliÄŸin ihlal edildiÄŸi eleÅŸtirilerine yanÄ±t verdi.

Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, 1982 AnayasasÄ±'nÄ±n ilk halinde, 175. maddede anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin gizli yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair bir ÅŸart bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

AynÄ± kanun oylamalarÄ±ndaki gibi aÃ§Ä±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžentop, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BugÃ¼n olsaydÄ±, elektronik oylamayla yapÄ±lacaktÄ±, kimin ne oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes bilecekti. 1987'de Turgut Ã–zal, 4-5 maddede deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Bu deÄŸiÅŸiklik iÃ§inde 175. madde de var. En Ã¶nemlisi, 1982 AnayasasÄ±'nÄ±n ilk halinde Mecliste sadece anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lÄ±yor ve Ã¼Ã§te iki aranÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka seÃ§enek ve referandum yok. Ã–zal'Ä±n 1987'de getirdiÄŸi, sonra referanduma giden Ã¶neride, Ã¼Ã§te ikiyle birlikte, beÅŸte Ã¼Ã§ ve referandum ÅŸartÄ± aranÄ±yor.

Gizli oy da 1987'de getiriliyor. Getirme nedenleri Ã§ok basit: Darbe dÃ¶nemi, askerlerin Meclis Ã¼zerinde baskÄ±sÄ± var. Bu baskÄ±yÄ± biraz hafifletmek, milletvekillerinin iradesini korumak iÃ§in isteyen kabine girip oyunu kullansÄ±n, askerlerden korkan, Ã§ekinen varsa diye... Buna imkan vermek iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir deÄŸiÅŸiklik. O zaman bugÃ¼n, 'Niye gizli oy kullanÄ±lÄ±yor' diyen bazÄ± akademisyenler, siyasetÃ§iler o zaman buna, 'Anayasa gibi Ã§ok Ã¶nemli bir konuda millet, seÃ§men oy verdiÄŸi bir milletvekilini hangi yÃ¶nde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iradesini, oyunun rengini neden bilemesin, bu seÃ§menin hakkÄ±dÄ±r' diye karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlar. Bu doÄŸru. Hukukta amaÃ§sal yorum var. Hangi amaÃ§la konulmuÅŸ ona bakmak lazÄ±m. Milletvekilininin iradesini tesir altÄ±na almaktan korumak. Burada kabinlerin kurulmasÄ±, gizli oy verme imkanÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yeterli. Ama her milletvekilinin oraya girip oy kullanma mecburiyeti yok. Ä°steyen oyunu, oraya girmeden de kullanabilir. Gizlilik ÅŸartÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yeterli. Ben gizli kullanmak istiyorum diyene, o ÅŸartlarÄ±, imkanlarÄ± saÄŸlamak yeterli. O ÅŸartlara uymak ise milletvekilinin takdirinde. Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir."

Teklifin ikinci tur sonuÃ§larÄ±nda da aynÄ± rakamlarÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini ifade eden Åžentop, referanduma, tahminen nisanÄ±n ilk veya ikinci haftasÄ± gidilebileceÄŸini vurguladÄ±.