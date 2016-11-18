Anayasa oylamasÄ±nda 'aÃ§Ä±k oy' tartÄ±ÅŸmasÄ±

TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, daha Ã¶ncekilere gÃ¶re iyi gittiÄŸini ifade eden Åžentop, komisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, milletvekillerinin Ã§ok daha yakÄ±n temas halinde olduÄŸunu belirtti.
Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin oylamalarÄ±nda gizliliÄŸin ihlal edildiÄŸi eleÅŸtirilerine yanÄ±t verdi.
Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, 1982 AnayasasÄ±'nÄ±n ilk halinde, 175. maddede anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin gizli yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair bir ÅŸart bulunmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.
AynÄ± kanun oylamalarÄ±ndaki gibi aÃ§Ä±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžentop, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"BugÃ¼n olsaydÄ±, elektronik oylamayla yapÄ±lacaktÄ±, kimin ne oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes bilecekti. 1987'de Turgut Ã–zal, 4-5 maddede deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Bu deÄŸiÅŸiklik iÃ§inde 175. madde de var. En Ã¶nemlisi, 1982 AnayasasÄ±'nÄ±n ilk halinde Mecliste sadece anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lÄ±yor ve Ã¼Ã§te iki aranÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka seÃ§enek ve referandum yok. Ã–zal'Ä±n 1987'de getirdiÄŸi, sonra referanduma giden Ã¶neride, Ã¼Ã§te ikiyle birlikte, beÅŸte Ã¼Ã§ ve referandum ÅŸartÄ± aranÄ±yor.
Gizli oy da 1987'de getiriliyor. Getirme nedenleri Ã§ok basit: Darbe dÃ¶nemi, askerlerin Meclis Ã¼zerinde baskÄ±sÄ± var. Bu baskÄ±yÄ± biraz hafifletmek, milletvekillerinin iradesini korumak iÃ§in isteyen kabine girip oyunu kullansÄ±n, askerlerden korkan, Ã§ekinen varsa diye... Buna imkan vermek iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir deÄŸiÅŸiklik. O zaman bugÃ¼n, 'Niye gizli oy kullanÄ±lÄ±yor' diyen bazÄ± akademisyenler, siyasetÃ§iler o zaman buna, 'Anayasa gibi Ã§ok Ã¶nemli bir konuda millet, seÃ§men oy verdiÄŸi bir milletvekilini hangi yÃ¶nde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iradesini, oyunun rengini neden bilemesin, bu seÃ§menin hakkÄ±dÄ±r' diye karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlar. Bu doÄŸru. Hukukta amaÃ§sal yorum var. Hangi amaÃ§la konulmuÅŸ ona bakmak lazÄ±m. Milletvekilininin iradesini tesir altÄ±na almaktan korumak. Burada kabinlerin kurulmasÄ±, gizli oy verme imkanÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yeterli. Ama her milletvekilinin oraya girip oy kullanma mecburiyeti yok. Ä°steyen oyunu, oraya girmeden de kullanabilir. Gizlilik ÅŸartÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yeterli. Ben gizli kullanmak istiyorum diyene, o ÅŸartlarÄ±, imkanlarÄ± saÄŸlamak yeterli. O ÅŸartlara uymak ise milletvekilinin takdirinde. Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir."
Teklifin ikinci tur sonuÃ§larÄ±nda da aynÄ± rakamlarÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini ifade eden Åžentop, referanduma, tahminen nisanÄ±n ilk veya ikinci haftasÄ± gidilebileceÄŸini vurguladÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabul etti
Samsun'da iki gÃ¼nde karda kayarak dÃ¼ÅŸen ve vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 240 kiÅŸi tedavi edildi
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turunda, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadÄ±n PKK'lÄ±nÄ±n, siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lara, Ã–SYM'nin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamalarÄ±nda "aÃ§Ä±k oy" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilere hakkÄ±nda, "Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir" dedi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinde, Ä°ETT'nin bin 854 otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n, modernize edilmesi ve icÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± onaylandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti
ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MuÄŸla YataÄŸan ilÃ§esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin metroya bindiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle lanetledi
Ã‡Ä±nar ilÃ§esindeki operasyonda, Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hatay'daki 2 bin 500 Suriyeli aileye hijyen, mutfak ve bebek malzemesi yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor