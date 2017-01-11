18:36, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 Ocak'ta adliyenin C Blok giriÅŸinde bombalÄ± araÃ§ ve uzun namlulu silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ saldÄ±rÄ±da Trafik PolisiÂ Fethi Sekin'in terÃ¶riste mÃ¼dahalede bulunduÄŸu, ardÄ±ndan fiziki takip neticesinde her iki terÃ¶ristin daha fazla can kaybÄ±nÄ± amaÃ§layan saldÄ±rÄ± planlarÄ±nÄ±n engellendiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, "Kahraman polisin" son kurÅŸununa kadar terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, olay yerine gelen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince de terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±larÄ± engellendiÄŸi ve iki terÃ¶ristin olay yerinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilerek, olayda Sekin ile adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Musa Can'Ä±n ÅŸehit olduÄŸu, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru, 2 sivil vatandaÅŸ olmak Ã¼zere toplam 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Hain saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosunca derhal soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak bu kapsamda 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, menfur saldÄ±rÄ±yla ilgili adli soruÅŸturmanÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±yla Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir ÅŸekilde devam ettirildiÄŸi vurgulandÄ±.