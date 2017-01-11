GÃ¼ncelleme: 22:20, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

AmerikasÄ±z OrtadoÄŸu

Sekiz yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resi boyunca BaÅŸkan Barack Obama, OrtadoÄŸu politikasÄ±nÄ± bir 'geri Ã§ekilme' olarak tanÄ±mladÄ±. Fakat bu ifade, yaÅŸanan durumun yanlÄ±ÅŸ ÅŸekilde nitelendirilmesi anlamÄ±na geliyor. GerÃ§ekte yaÅŸanan, Obama'nÄ±n, Ã¶nceki Amerikan baÅŸkanlarÄ±na gÃ¶re OrtadoÄŸu siyasetine daha fazla karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸudur, fakat bu durum selefleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sadece farklÄ± bir istikamette cereyan etti.

Obama, son yaptÄ±ÄŸÄ± ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nda "Ä°slÃ¢m'Ä±n farklÄ± mezhepleri arasÄ±ndaki binlerce yÄ±llÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalara mÃ¼dahaleden Amerika'nÄ±n hiÃ§bir Ã§Ä±karÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸinde bu ifadesi aslÄ±nda bir hakikati saklama amacÄ± taÅŸÄ±yordu: Obama, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± boyunca parmaÄŸÄ±nÄ± teraziden hiÃ§ Ã§ekmedi ve Amerika'nÄ±n daha geleneksel mÃ¼ttefiklerini harcamak pahasÄ±na genelde Ä°ran'Ä±n kefesinin aÄŸÄ±r Ã§ekmesini saÄŸladÄ±.

Ä°ranlÄ±lar 2009 senesinde seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in, sonradan "YeÅŸil Devrim" adÄ±nÄ± alan bir hareket halinde sokaklara akÄ±n ettiÄŸinde, Obama sadece Ã¶ylece durarak Ä°ran demokrasisine destek vermemekle yetinmedi, belki de, Amerika'nÄ±n mÃ¼stakbel bÃ¶lgesel ortaklarÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ranlÄ± liderlerin teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼ kazanma Ã¼midiyle Tahran'a gizlice Amerika'nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na dair mesajlar gÃ¶nderdi.

ABD'NÄ°N ORTADOÄžU'DAKÄ° NÃœFUZU DAHA DA AZALACAK

AynÄ± ÅŸekilde Suriyeliler de 40 yÄ±llÄ±k Esed otokrasisinin artÄ±k sona ermesini talep etmek iÃ§in sokaklara Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, Obama, Suriyelilerin deÄŸiÅŸim talebine yÃ¶nelik gÃ¶nÃ¼lsÃ¼z desteÄŸini ifade etme iÅŸini aÄŸÄ±rdan aldÄ±. Ancak, Obama desteÄŸini ifade ettiÄŸinde dahi, Esed'in gitmesi gerektiÄŸini bir tÃ¼rlÃ¼ sÃ¶yleyemedi. Bunun yerine ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n tek yapabildiÄŸi, Esed'in "reformlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel olmamasÄ±nÄ±" istemek oldu.

Ama iÅŸe bakÄ±n ki Obama, konu Amerika'nÄ±n mÃ¼ttefiklerine gelince Ã¼lkesini gÃ¶stericilerle kader ortaÄŸÄ± kÄ±lmakta pek hÄ±zlÄ± davrandÄ±. Beyaz Saray, Kahire sokaklarÄ±ndaki gÃ¶sterilere raÄŸmen iktidarÄ± bÄ±rakmayÄ± reddeden MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'e "hemen bugÃ¼n ve bugÃ¼nle de dÃ¼nÃ¼ kastediyoruz" diyerek istifa etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Obama Amerika'nÄ±n LÃ¼bnan ve Irak'taki SÃ¼nni mÃ¼ttefiklerini de otobÃ¼sÃ¼n altÄ±na atmakta tereddÃ¼t etmedi.

[ABD'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki] aynÄ± Obama 'motifleri' TÃ¼rkiye konusunda da tespit edilebilir: Washington, Irak ve Suriye'de aralarÄ±nda Ankara'nÄ±n dÃ¼ÅŸman olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu gruplarÄ± dost edindi.

Donald Trump'Ä±n Obama'nÄ±n yerini almasÄ±yla OrtadoÄŸu'daki Amerikan nÃ¼fuzu daha da azalacaktÄ±r. Bunun sebebi ise Obama idaresindeki Amerika'nÄ±n geleneksel mÃ¼ttefiklerinden kopmasÄ±ndan sonra Trump idaresinde bu sefer yeni dostlarÄ±ndan da kesinlikle bir kopuÅŸ yaÅŸayacak olmasÄ±dÄ±r. OrtadoÄŸu'daki Amerikan varlÄ±ÄŸÄ± ise eski mÃ¼ttefikleri ve yeni dostlarÄ± olmaksÄ±zÄ±n, Washington'Ä±n emperyal liderliÄŸi Londra'dan devralmÄ±ÅŸ olduÄŸu 1956 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nceki seviyelere gerileyecektir.

RUSYA-Ä°RAN Ä°TTÄ°FAKI NEREYE KADAR?

Amerika'nÄ±n OrtadoÄŸu'da oynadÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼n kÃ¼Ã§Ã¼lmesiyle bÃ¶lge bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler geÃ§irecek. DÃ¼nyanÄ±n en dengesiz, patlamaya hazÄ±r bÃ¶lgesinin Amerika'dan sonra nasÄ±l bir hal alacaÄŸÄ± konusunda Ã§ok az kimse tahmin yÃ¼rÃ¼tebiliyor olsa da bu konuda bir okuma yapabilmek iÃ§in bazÄ± ipuÃ§larÄ± bize yardÄ±mcÄ± olabilir: Amerika'nÄ±n yokluÄŸunda oluÅŸacak boÅŸluÄŸu doldurmak iÃ§in mÃ¼cadele verecek ilk Ã¼lke Ä°ran; hemen ardÄ±ndan ise Rusya geliyor. Bu iki Ã¼lke ÅŸimdiye kadar benzer ÅŸekilde, - RusÃ§a ve FarsÃ§a altdilinde SÃ¼nni Ã§oÄŸunluk iÃ§in kullanÄ±lan bir tabir olarak - 'terÃ¶ristlere' karÅŸÄ± 'OrtadoÄŸulu azÄ±nlÄ±klarÄ±' yani Åžiileri ve HÄ±ristiyanlarÄ± koruma siyaseti gÃ¼ttÃ¼ler.

Ancak Ä°ran ve Rusya'nÄ±n uyum iÃ§inde gÃ¶rÃ¼nseler de OrtadoÄŸu'da baÅŸrolÃ¼ kapmak iÃ§in kendi aralarÄ±nda mÃ¼cadele ettikleri dikkate alÄ±nÄ±rsa, bÃ¶ylesine Ã§arpÄ±k bir dÃ¼zeneÄŸi sÃ¼rdÃ¼rebilmeleri gÃ¼Ã§. Moskova, Tahran'Ä± kanatlarÄ±nÄ±n altÄ±na alabileceÄŸine dair yanlÄ±ÅŸ bir izlenmiÅŸ edinmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Suriye'de bombardÄ±man yapmak iÃ§in Ä°ran hava Ã¼slerinden kalktÄ±ÄŸÄ± haberleri ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Ä°ran bu faaliyeti durdurmak iÃ§in aceleyle harekete geÃ§ti ki bu da Rus-Ä°ran ittifakÄ±nÄ±n zayÄ±f olduÄŸunu, bazÄ± kiÅŸilerin konuyla ilgili algÄ±larÄ±nÄ±n tersine, kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Rusya ise sahada bir Ä°ran zafiyeti ve savaÅŸma konusunda bir yetersizlik gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olabilir. Tahran'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± onaylamasÄ±nÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼ olarak Washington'un ambargolarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kapsamÄ±nda serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± milyarlarca dolarlÄ±k Ä°ran kaynaÄŸÄ±na raÄŸmen Irak ve Suriye'deki Ä°ranlÄ± milisler kayda deÄŸer bir gÃ¼Ã§ ortaya koyamadÄ±. Ä°ranlÄ± milislerin muhalif gruplar karÅŸÄ±sÄ±nda ilerlemesi yavaÅŸ ve zor olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda zaman zaman aldÄ±klarÄ± yerleri de kaybettiler.

Ä°ran, en Ã¼st dÃ¼zey milis komutanÄ± KasÄ±m SÃ¼leymani'yi Ruslardan yardÄ±m istemek iÃ§in Moskova'ya gÃ¶nderdiÄŸinde, Ä°ranlÄ±lar, Ruslar hava yardÄ±mÄ± takviyesinde bulunduÄŸu takdirde hÄ±zlÄ± neticeler alacaklarÄ±nÄ± vaat etmiÅŸlerdi. Oysa, Ä°ranlÄ± milislere hem Rusya hem de Amerika'nÄ±n verdiÄŸi muazzam ateÅŸ gÃ¼cÃ¼ desteÄŸine raÄŸmen, sÄ±rasÄ±yla, Suriye ve Irak'taki Ä°ran yanlÄ±sÄ± milisler hÃ¢lÃ¢ toprak kazanmada sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yorlar.

Rusya'nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki diÄŸer bir problem, Ä°ran'Ä±n kazandÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸma konusundaki isteksizliÄŸi. Ä°ran Suriye'yi Rusya'yla birlikte kazanmak ama Suriye'yi mÃ¼nhasÄ±ran Tahran'Ä±n kontrolÃ¼ altÄ±nda tutmak istiyor; bu ise RuslarÄ± kÄ±zdÄ±ran bir plan ve bazÄ± Ä°ran yanlÄ±sÄ± haber sitelerine gÃ¶re muhtemelen Suriye'deki bazÄ± savaÅŸ alanlarÄ±nda RuslarÄ±n hava desteÄŸini Ã§ekmesinin de sebebi.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k Rusya, ister Amerika'yla ister TÃ¼rkiye'yle ortaklaÅŸa olarak, ne zaman ateÅŸkes ilan ettiyse Ä°ranlÄ±lar bu ateÅŸkesleri sonuÃ§suz bÄ±rakma konusunda pek hevesli oldular. Bu yÃ¶ndeki eylemleri belki de Moskova'ya ve dÃ¼nyaya, Suriye'deki tek patronun Ä°ran olduÄŸu iÅŸaretini vermek iÃ§indi.

TÃœRKÄ°YE-RUSYA YAKINLAÅžMASI

Ä°ran'Ä±n Rusya ile iniÅŸli-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkisinin Ã¼stÃ¼ne bir de Amerika'nÄ±n geleneksel mÃ¼ttefiklerinden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ±n eklenmesiyle adeta kartlar yeniden karÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. TÃ¼rkiye, askeri gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Suriye'de konuÅŸlandÄ±rmaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, Ankara kendisini, Ä°ran'la mutsuz bir ittifak yaÅŸayan Rusya'yla yÃ¼z yÃ¼ze buldu. Ankara Washington'Ä±n yerini alacak dostlar, Moskova ise gÃ¼venemediÄŸi Tahran'Ä±n yerine mÃ¼ttefikler aradÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n kendilerini aniden "aynÄ± kampta" bulmuÅŸ olmasÄ± son derece normal.

YÃ¼kseliÅŸte olan ve TÃ¼rk-Amerikan ve Rus-Ä°ran ittifaklarÄ±nÄ± gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor gÃ¶rÃ¼nen TÃ¼rk-Rus dostluÄŸu ÅŸimdilerde Amerika sonrasÄ± OrtadoÄŸu'yu yeniden tanÄ±mlÄ±yor.

Trump'Ä±n hem TÃ¼rkiye'ye hem de Rusya'ya dostluk gÃ¶stereceÄŸi, Ä°ran'a ise yeminli dÃ¼ÅŸman olarak davranacaÄŸÄ± beklentisi var, fakat Amerika'nÄ±n OrtadoÄŸu'daki eski liderliÄŸini yakÄ±n vadede yeniden elde etmesi beklenmiyor. Bu aÅŸamada Amerika'nÄ±n yapabileceÄŸi bir ÅŸey varsa o da TÃ¼rk-Rus ittifakÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k ortak olarak dahil olmak olabilir. Washington'Ä±n, kendi dengesini yeniden kurup gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte kullanabilme konusunda kendisine mahsus kabiliyetini yeniden kazanmadan Ã¶nce kendi iÃ§ sorunlarÄ±ndan sÄ±yrÄ±lmasÄ± uzun bir zaman alabilir.

Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¼nler, dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in isabetli bir zaman olabilir. Ä°lk bakÄ±ÅŸta Obama, Amerika'nÄ±n geleneksel mÃ¼ttefiklerini Ä°ran'la deÄŸiÅŸtirerek bir deney yapmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ izlenimi veriyor. Bu deneyin sonuÃ§larÄ± ise Suriye ve Irak'a bakÄ±lacak olursa, en hafif tabiriyle, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ oldu. Ä°ran, TÃ¼rkiye ve Rusya tarafÄ±ndan kendisini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ bulursa, Amerika'yla dostluÄŸunu kuvvetlendirmeyi deneyebilir ama neticede Washington'daki dostu Obama artÄ±k gitmiÅŸ olduÄŸundan ancak Trump misali amansÄ±z hasÄ±mlar bulacaktÄ±r.

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Amerika sonrasÄ± OrtadoÄŸu'yu yeniden tanÄ±mlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir zamanda hem Ä°ran hem de Amerika oyuna yeniden dahil olmaya Ã§alÄ±ÅŸabilir. Ä°ran, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye'deki barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± bariz ÅŸekilde baltalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Amerika ise hÃ¢lÃ¢ bilinmeyen bir faktÃ¶r. Trump OrtadoÄŸu'da ÅŸayet herhangi bir adÄ±m atacaksa bu adÄ±mÄ±n ne istikamette olacaÄŸÄ±nÄ± ancak zaman gÃ¶sterecek.

MÃ¼tercim: Ã–mer Ã‡olakoÄŸlu

[HÃ¼seyin AbdÃ¼l-HÃ¼seyin. Washington'da ikamet eden yazar, Londra merkezli dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Chatham House'da misafir araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±. Arap medyasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra New York Times, Washington Post, Christian Science Monitor, USA Today gibi gazetelere makaleler yazmakta, CNN, BBC gibi Ã¶nde gelen televizyon kanallarÄ±nda OrtadoÄŸu analizleri yapmaktadÄ±r]

KAYNAK: AA

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