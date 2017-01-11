18:52, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TUS sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lara, Ã–SYM'nin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ±Â (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dÃ¶nemi yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n, Ã–SYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebileceÄŸi kaydedildi.

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