18:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Siirt'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ±larÄ±n kimliÄŸi belli oldu





Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadÄ±n PKK'lÄ±nÄ±n, siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'teki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 Â kadÄ±n PKK'lÄ±'nÄ±n saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gece bir hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Viyan ve SÃ¶zdar Eftalya kod adlÄ± terÃ¶ristler, 2 KasÄ±m 2016 gÃ¼nÃ¼ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde saldÄ±rÄ± iÃ§in keÅŸif yaparken MOBESE kameralarÄ±nca belirlendi. Â PKK'nÄ±n daÄŸ kadrosunda yer alan kadÄ±n Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n, 6 AralÄ±k 2016 tarihinde BarÄ±ÅŸ Mahallesi'ndeki Ã§atÄ±ÅŸmada etkisiz hale getirilen ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bombacÄ±larÄ± olduÄŸu tespit edilen Turan IÅŸÄ±k ile Suriye uyruklu Agiri kod adlÄ± PKK'lÄ±lar ile birlikte, kentteki siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± planladÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gece Ã‡al Mahallesi'ndeki adrese dÃ¼zenlenen operasyonda "teslim olun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na silahla karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada etkisiz hale getirilen kadÄ±n PKK'lÄ±lar, Â 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 roketatar mÃ¼himmatÄ± ile 12 el bombasÄ± ile Ã§ok sayÄ±da fiÅŸek ele geÃ§irilmiÅŸti. Â

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