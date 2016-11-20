19:07, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 3. maddesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor





TBMM Genel Kurulunda, Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turunda, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda,Â Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±. Maddeye gÃ¶re,Â milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±Â 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlanmadan Ã¶nce Genel Kurulda, dÃ¼n maddelerin sonuÃ§ tutanaÄŸÄ±na imza atÄ±p atmama konusunda usul tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

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