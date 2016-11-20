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23:32, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 22:37, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 3. maddesi kabul edildi
Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 3. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, milletvekili seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e indiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 3 boÅŸ, 2 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±.

Teklifin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesi, seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

OYLAMA YENÄ°LENDÄ°

Bu arada, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesinin oylamasÄ±nda kavga yaÅŸanmasÄ±, gizli oylamanÄ±n yenilenmesine neden oldu.

TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, gizli oylamayÄ± baÅŸlattÄ±ktan sonra milletvekilleri sÄ±raya girerek oylarÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada salonda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasÄ±nda yaÅŸanan kavga Ã¼zerine AydÄ±n, iki kez oylamayÄ± durdurdu.

BaÅŸkanvekili AydÄ±n, tartÄ±ÅŸmanÄ±n yumruklaÅŸmaya kadar varmasÄ± Ã¼zerine oy zarflarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kupalarÄ±n gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi ve birleÅŸime ara verdi. Ahmet AydÄ±n, aradan sonra oylama iÅŸleminin yenileneceÄŸini, eski oy zarflarÄ±nÄ±n Katip Ãœyelerin nezaretinde imha edileceÄŸini duyurarak, gizli oylamaya geÃ§ti.



Ä°lgili Konular Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi anayasa
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