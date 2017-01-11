DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:14, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± bitmiyor
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± bitmiyor
Foto: ArÅŸiv

Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan gÃ¶Ã§menlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±.

BM yetkilileri ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, Adaâ€™daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kar altÄ±nda kalan Ã§adÄ±rlarda yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini belirterek, acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡iprasâ€™Ä±n talimatÄ±yla Lesvos isimli Ã§Ä±karma gemisi adaya gÃ¶nderildi.

Midilli limanÄ±na baÄŸlanan gemide 500 kiÅŸilik yatak ve saÄŸlÄ±k birimlerinin bulunduÄŸu belirtildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 3 binin Ã¼zerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Midilliâ€™de ayrÄ±ca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 130 kiÅŸi adadaki Ã§eÅŸitli otellere yerleÅŸtirildi.

BÄ°NLERCE SIÄžINMACI KÃ–TÃœ BARINAKLARDA HAYAT MÃœCADELESÄ° VERÄ°YOR

Avrupa Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistanâ€™da mahsur kalan on binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, bulunduklarÄ± kamplarda kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle zor anlar yaÅŸarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, son gÃ¼nlerde tÃ¼m Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar ve yaÄŸmur yÃ¼zÃ¼nden yeterli Ä±sÄ±tma tertibatÄ± bulunmayan barÄ±naklarda hayatÂ mÃ¼cadelesi veriyor.

Midilliâ€™de bulunan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ grubu baÅŸkanÄ± Clement Perin, Yunan makamlarÄ±nÄ±n sÃ¶z vermesine raÄŸmen, Midilli ve Sisam adalarÄ±nda soÄŸuk hava koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yeterli Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Perin, Yunan basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, adalardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir ortamda kar ve yaÄŸmur altÄ±nda yardÄ±msÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§oÄŸu Ã§adÄ±rlardan oluÅŸan saÄŸlÄ±ksÄ±z barÄ±naklarda sÄ±cak su bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä±sÄ±tma araÃ§larÄ±nÄ±n ise neredeyse yok denilecek noktada olduÄŸunu bildirdi.

Â 



Ä°lgili Konular Midilli AdasÄ± Yunanistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Japonya Erbil'de konsolosluk aÃ§tÄ±
Japonya Erbil'de konsolosluk aÃ§tÄ±

Japonya, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil kentinde konsolosluk aÃ§tÄ±
Ä°ngiltere AB vatandaÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±randan bin sterlin alacak
Ä°ngiltere, AB vatandaÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±randan bin sterlin alacak

Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¶Ã§ten Sorumlu BakanÄ± Robert Goodwill, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlerden kiÅŸi baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k bin sterlin talep edilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± bitmiyor
Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± bitmiyor

Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±
ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki
ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki

Filistin KudÃ¼s Ä°ÅŸleri BakanÄ± HÃ¼seyni, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili, "Trump bu vaadini yerine getirmesi durumunda Filistin-Ä°srail meselesinde sorunun en baÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼lecek" dedi
Ä°ki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta
Ä°ki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerden 2'siyle daha ilgili nihai kararÄ±n 23 Ocak'ta verileceÄŸi bildirildi
Gambiya seÃ§imlerine BatÄ± Afrika ziyareti
Gambiya seÃ§imlerine BatÄ± Afrika ziyareti

BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderleri, Gambiya'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeyi ziyaret edecek.
Gazze'de elektrik krizi bÃ¼yÃ¼yor
Gazze'de elektrik krizi bÃ¼yÃ¼yor

Gazze'de elektrik ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi vergilerdeki artÄ±ÅŸ ve Ä°srail ile MÄ±sÄ±r'dan gelen nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalar sonucu kriz bÃ¼yÃ¼yor
Musul'da dÃ¶rt mahalle DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±
Musul'da dÃ¶rt mahalle DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±

Irak Musul'da ordu birlikleri tarafÄ±ndan dÃ¶rt mahallede daha kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s iÃ§in tam destek
Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s iÃ§in tam destek

KÄ±brÄ±s'Ä±n garantÃ¶r Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin bir fÄ±rsat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ranlÄ± hacÄ±larÄ±n akÄ±beti belirsizliÄŸini koruyor
Ä°ranlÄ± hacÄ±larÄ±n akÄ±beti belirsizliÄŸini koruyor

Ä°ran Lideri Hamaney'in Hac ve Ziyaret Ä°ÅŸleri Temsilcisi Asker, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z. Sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Almanya'ya giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± azaldÄ±
Almanya'ya giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± azaldÄ±

lmanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Maiziere, Almanya'ya 2016'da 280 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n girdiÄŸi sÃ¶yledi
quot Irak'Ä±n PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼ ciddiye alÄ±nmalÄ± quot
"Irak'Ä±n PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼ ciddiye alÄ±nmalÄ±"

Akademisyen DedeoÄŸlu BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya Mali'de asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor
Almanya Mali'de asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor

Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti
Burundi'de toplu mezar bulundu
Burundi'de toplu mezar bulundu

Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi
Ã‡inli Alibaba dan harita Ã¶zrÃ¼
Ã‡inli Alibabaâ€™dan harita Ã¶zrÃ¼

E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Moskova S-400'Ã¼n korumasÄ±na girdi
Moskova S-400'Ã¼n korumasÄ±na girdi

Moskova yakÄ±nlarÄ±nda kurulan S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sistemi devreye girdi

Haberler

Atina'da polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Atina'da polislere silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Yunanistan'dan yakÄ±lan diplomatÄ± iÃ§in taziye
Yunanistan'dan yakÄ±lan diplomatÄ± iÃ§in taziye

Yunanistanâ€™da bebek satan bir ÅŸebeke Ã§Ã¶kertildi
Yunanistan da bebek satan bir ÅŸebeke Ã§Ã¶kertildi

Yunanistan'da SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n giriÅŸine duvar Ã¶rÃ¼ldÃ¼
Yunanistan'da SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n giriÅŸine duvar Ã¶rÃ¼ldÃ¼

Atina'da bomba paniÄŸi
Atina'da bomba paniÄŸi

Atina BaÅŸsavcÄ±sÄ±ndan iade taleplerinin reddine itiraz
Atina BaÅŸsavcÄ±sÄ±ndan iade taleplerinin reddine itiraz

Yunanistan'dan firari darbeci askerlerle ilgili yeni karar
Yunanistan'dan firari darbeci askerlerle ilgili yeni karar

Yunanistan'da bugÃ¼n hayat felce uÄŸrayacak
Yunanistan'da bugÃ¼n hayat felce uÄŸrayacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 