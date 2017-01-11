Yunanistan'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dramÄ± bitmiyor

Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan gÃ¶Ã§menlerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±.
BM yetkilileri ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n, Adaâ€™daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kar altÄ±nda kalan Ã§adÄ±rlarda yaÅŸam savaÅŸÄ± verdiÄŸini belirterek, acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡iprasâ€™Ä±n talimatÄ±yla Lesvos isimli Ã§Ä±karma gemisi adaya gÃ¶nderildi.
Midilli limanÄ±na baÄŸlanan gemide 500 kiÅŸilik yatak ve saÄŸlÄ±k birimlerinin bulunduÄŸu belirtildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 3 binin Ã¼zerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Midilliâ€™de ayrÄ±ca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve Ã§ocuklardan oluÅŸan 130 kiÅŸi adadaki Ã§eÅŸitli otellere yerleÅŸtirildi.
Avrupa Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistanâ€™da mahsur kalan on binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, bulunduklarÄ± kamplarda kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle zor anlar yaÅŸarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, son gÃ¼nlerde tÃ¼m Ã¼lkeyi etkisi altÄ±na alan yoÄŸun kar ve yaÄŸmur yÃ¼zÃ¼nden yeterli Ä±sÄ±tma tertibatÄ± bulunmayan barÄ±naklarda hayatÂ mÃ¼cadelesi veriyor.
Midilliâ€™de bulunan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ grubu baÅŸkanÄ± Clement Perin, Yunan makamlarÄ±nÄ±n sÃ¶z vermesine raÄŸmen, Midilli ve Sisam adalarÄ±nda soÄŸuk hava koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yeterli Ã¶nlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Perin, Yunan basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, adalardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir ortamda kar ve yaÄŸmur altÄ±nda yardÄ±msÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§oÄŸu Ã§adÄ±rlardan oluÅŸan saÄŸlÄ±ksÄ±z barÄ±naklarda sÄ±cak su bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä±sÄ±tma araÃ§larÄ±nÄ±n ise neredeyse yok denilecek noktada olduÄŸunu bildirdi.
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Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±
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