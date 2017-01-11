19:22, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Samsun'da iki gÃ¼nde 240 kiÅŸi hastanelik oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Samsun'da iki gÃ¼nde karda kayarak dÃ¼ÅŸen ve vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 240 kiÅŸi, hastanelere baÅŸvurdu.

Gazi Devlet Hastanesi Acil TÄ±p UzmanÄ± Halil Ã‡etinkaya, il genelinde karda kayarak dÃ¼ÅŸme nedeniyle acil serviste yoÄŸunluk oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi.

Kentte iki gÃ¼nde 240 kiÅŸinin karda dÃ¼ÅŸerek el ve ayak bileklerini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Ã‡etinkaya, "Bunlardan beÅŸinin durumu ciddi olduÄŸu iÃ§in ortopedi servisine yatÄ±rdÄ±k. Karda kayÄ±p dÃ¼ÅŸenlerin Ã¶zellikle el ve ayak bilekleri kÄ±rÄ±lÄ±yor. DÃ¼ÅŸen yaÅŸlÄ± ise kÄ±rÄ±klÄ± vaka ile daha Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. YaÅŸlÄ± kiÅŸilerde kemik erimesi olduÄŸu iÃ§in darbeye karÅŸÄ± daha hassaslar." dedi.

DÃ¼ÅŸme sonucu ciddi kafa travmalarÄ± da yaÅŸanabildiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡etinkaya, ayrÄ±ca belde ve boyunda omurga kÄ±rÄ±klarÄ± olabildiÄŸini anlattÄ±.

KARDA NASIL YÃœRÃœMEK LAZIM?

KarlÄ± ve buzlu havalarda Ã¶zellikle yaÅŸlÄ±larÄ±n baston gibi bir destek olmadan sokaÄŸa Ã§Ä±kmamasÄ± tavsiyesinde bulunan Ã‡etinkaya, "KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nda yaÅŸlÄ±larÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nermiyoruz. Bu tÃ¼r havalarda yÃ¼rÃ¼me ÅŸekli de Ã§ok Ã¶nemli. KarlÄ± havalarda ayakkabÄ±larÄ±n kauÃ§uk tabanlÄ± olmasÄ± gerekiyor. AdÄ±mlarÄ±n ise kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k, yani penguen gibi atÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. BÃ¼yÃ¼k adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼nmemeli. Bu ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼me dÃ¼ÅŸme ihtimalini azaltÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.