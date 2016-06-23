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19:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:32, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ngiltere, AB vatandaÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±randan bin sterlin alacak
Ä°ngiltere, AB vatandaÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±randan bin sterlin alacak
Foto: ArÅŸiv

Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¶Ã§ten Sorumlu BakanÄ± Robert Goodwill, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlerden kiÅŸi baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k bin sterlin talep edilebileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¶Ã§ten Sorumlu BakanÄ± Robert Goodwill, Ã¼lkesinin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlerden kiÅŸi baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k bin sterlin talep edilebileceÄŸini belirtti.

Goodwill, Lordlar KamarasÄ±â€™ndaki konuÅŸmasÄ±nda, "Bu yÄ±l nisan ayÄ±nda AB dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in ek Ã¼cretlendirme getiriyoruz. Hintli bir bilgisayar programcÄ±sÄ±nÄ± dÃ¶rt yÄ±llÄ±k kontratla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyorsanÄ±z vize Ã¼cretlerine ve oturum testi Ã¼cretlerine ek olarak yÄ±llÄ±k bin sterlin Ã¶demeniz gerekecek. Ä°ÅŸverenin 4 yÄ±llÄ±k kontrat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 4 bin sterlin Ã¶demesi gerekecek." ifadelerini kullandÄ±.

Benzer bir uygulamanÄ±n Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AB vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in de uygulanabileceÄŸini belirten Goodwill, "Bu halihazÄ±rda AB dÄ±ÅŸÄ± vatandaÅŸlar iÃ§in geÃ§erli. Bunun AB vatandaÅŸlarÄ±na da uygulanabileceÄŸi Ã¶nerildi." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Ä°ngiltere AB
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