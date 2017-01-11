19:36, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± Ã‡ankaya'da kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabulÃ¼nde, TÃ¼rkiye'nin PKK, FETÃ– ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadelesinde, Finlandiya'nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi iÅŸ birliÄŸinin devamÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, 9. BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Soini'yi, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul etti.

EKONOMÄ°, TÄ°CARET VE TURÄ°ZM GÄ°BÄ° ALANLARDA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER GÃœÃ‡LENDÄ°RÄ°LECEK

Kabulde, diplomatik iliÅŸkilerin 93 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸe sahip olduÄŸu Finlandiya ile her alandaki iÅŸbirliÄŸinin daha da ileri bir noktaya taÅŸÄ±nmasÄ±na Ã¶nem atfettiklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu baÄŸlamda yakÄ±n siyasi diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin yanÄ± sÄ±ra ekonomi, ticaret, turizm gibi alanlardaki mÃ¼nasebetlerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§abalarÄ± devam ettireceklerini ifade etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin PKK, FETÃ– ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele ettiÄŸini, bu mÃ¼cadelede Finlandiya'nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi iÅŸ birliÄŸinin devamÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ayrÄ±ca, BirleÅŸmiÅŸ Milletlet nezdinde "BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in Arabuluculuk GiriÅŸimi"ne birlikte Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettikleri Finlandiya ile bÃ¶lgesel konulardaki eÅŸgÃ¼dÃ¼mÃ¼ sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TERÃ–RLE MÃœCADELESÄ°NÄ° GÃœÃ‡LÃœ BÄ°E ÅžEKÄ°LDE DESTEKLÄ°YORUZ"

Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Soini de kabulÃ¼ iÃ§in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a teÅŸekkÃ¼r etti.

TÃ¼rkiye-Finlandiya iliÅŸkileri ve iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli siyasi iradenin Finlandiya tarafÄ±nda da mevcut olduÄŸunu teyit eden Soini, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde desteklediklerini vurguladÄ±.

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