19:43, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Japonya Erbil'de konsolosluk aÃ§tÄ±





Japonya, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil kentinde konsolosluk aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentinde konsolosluk aÃ§tÄ±. KonsolosluÄŸun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Kentaro Sonoura, Japonya'nÄ±n BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fumio Iwai, IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Felah Mustafa ve Ã§ok sayÄ±da idari yetkili katÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Mustafa, Japonya'nÄ±n Erbil'de konsolosluk aÃ§masÄ±nÄ±n ikili iliÅŸkilerin daha da gÃ¼Ã§lenmesine vesile olacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Japonya DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Sonoura da daha Ã¶nce Erbil'de fahri temsilciliklerinin olduÄŸunu belirterek bunun konsolosluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesinden memnun olduklarÄ±nÄ± kaydetti. ERBÄ°L'DEKÄ° KONSOLOSLUK SAYISI 20 OLDU Japonya ile Erbil'deki konsolosluk sayÄ±sÄ± 20'ye ulaÅŸtÄ±. IKBY'de Ä°ran, TÃ¼rkiye, Filistin, Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD), Fransa, Ä°ngiltere, Almanya, ÃœrdÃ¼n, MÄ±sÄ±r, Rusya, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Ã‡ekya, Ã‡in, Macaristan, Hollanda, Ä°talya, Kuveyt, Sudan, Suudi Arabistan ve son olarak Japonya'nÄ±n konsolosluÄŸu yer alÄ±yor. Â

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