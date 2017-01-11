AB BakanÄ± Ã‡elik'ten terÃ¶rle mÃ¼cadele aÃ§Ä±klamasÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir. Ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi bu mÃ¼cadele Avrupa ve NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini korumaktadÄ±r." dedi.
Finlandiya DÄ±sÌ§isÌ§leri BakanÄ± Timo Soini ile BakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶ncesinde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ã‡elik, Fin hÃ¼kÃ¼metine FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye ile erken ve net ÅŸekilde gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
TÃ¼rkiye'nin Irak ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten Ã‡elik, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir. Ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi bu mÃ¼cadele Avrupa ve NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini korumaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.
YakÄ±n zamana kadar TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la yeterince mÃ¼cadele etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bazÄ± Ã¼lkelerden aÃ§Ä±klamalar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã‡elik, hain darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda bile TÃ¼rk ordusunun zor ÅŸartlar altÄ±nda Suriye'ye girerek DEAÅž'la fiilen sahada mÃ¼cadele ettiÄŸini vurguladÄ±. Ã‡elik, ancak bu konuda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ttefiklerinden yeterince destek gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ca 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya da ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã‡elik, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda AB'nin verdiÄŸi sÃ¶zleri yeterince yerine getirmediÄŸini ifade etti.
TerÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda dÃ¼nyanÄ±n daha Ã§ok gayret etmesi gerektiÄŸi bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸine iÅŸaret eden Bakan Ã‡elik, Avrupa Ã¼lkelerinden yapÄ±lacak seÃ§imlerde de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve faÅŸist akÄ±mlara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Ä°slamofobik, anti-semitik ve gÃ¶Ã§men dÃ¼ÅŸmanÄ± akÄ±mlarÄ±n Avrupa coÄŸrafyasÄ±na hakim olmamasÄ± iÃ§in hassasiyet gÃ¶stermek gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'nin AB ile iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rme konusunda gÃ¶revlerini yerine getireceÄŸini dile getirdi.
Ã‡elik, Avrupa ile ortak demokratik deÄŸerleri tehdit eden terÃ¶r, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi unsurlarla mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye ile AB iliÅŸkilerinde GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesinin yakÄ±ndan takip edilmesi gereken Ã¶nemli konulardan olduÄŸunu aktaran Ã‡elik, AB Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nde fasÄ±l aÃ§Ä±lmamasÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ise darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± demokrasi mÃ¼cadelesi vermiÅŸ TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bir haksÄ±zlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ã‡elik konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Demokratik deÄŸerleri paylaÅŸma konusunda kararlÄ±ysak, bugÃ¼n demokrasiyi savunmak demek TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olmak demektir, demokrasiye kÃ¼resel dÃ¼zeyde destek vermek, demokrasi karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±k gÃ¶steren TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak demektir. BugÃ¼n demokrasiyi savunmak demek, TÃ¼rkiye'nin darbe ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleye destek vermek demektir."
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Bakan Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s meselesindeki pozisyonunun CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan daha Ã¶nce net bir ÅŸekilde dile getirildiÄŸini kaydetti.
Ã‡elik, "Ä°ki kurucu, egemen devlete dayalÄ±, iki toplumlu esasa dayanan bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n, bu parametrelere dayanan Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± halinde bunu olumlu karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik." dedi.
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TerÃ¶rizmin hedefi Ã¶ncelikli olarak Ankaraâ€™nÄ±n, OrtadoÄŸuâ€™nun yeni-Sykes Picotâ€™larÄ±na direnme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmaktÄ±r
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSYK, FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna sunduÄŸu raporda, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildiini ve yerlerine 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir." dedi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabul etti
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