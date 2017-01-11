19:49, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

AB BakanÄ± Ã‡elik'ten terÃ¶rle mÃ¼cadele aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir. Ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi bu mÃ¼cadele Avrupa ve NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini korumaktadÄ±r." dedi.

Finlandiya DÄ±sÌ§isÌ§leri BakanÄ± Timo Soini ile BakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶ncesinde ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ã‡elik, Fin hÃ¼kÃ¼metine FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye ile erken ve net ÅŸekilde gÃ¶sterdiÄŸi dayanÄ±ÅŸma iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TERÃ–RLE MÃœCADELESÄ° SINIRLARI VE GÃœVENLÄ°ÄžÄ° KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N

TÃ¼rkiye'nin Irak ve Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadele ettiÄŸini belirten Ã‡elik, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir. Ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi bu mÃ¼cadele Avrupa ve NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini korumaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

YakÄ±n zamana kadar TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'la yeterince mÃ¼cadele etmediÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bazÄ± Ã¼lkelerden aÃ§Ä±klamalar olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã‡elik, hain darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda bile TÃ¼rk ordusunun zor ÅŸartlar altÄ±nda Suriye'ye girerek DEAÅž'la fiilen sahada mÃ¼cadele ettiÄŸini vurguladÄ±. Ã‡elik, ancak bu konuda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ttefiklerinden yeterince destek gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin ayrÄ±ca 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya da ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Ã‡elik, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda AB'nin verdiÄŸi sÃ¶zleri yeterince yerine getirmediÄŸini ifade etti.

TERÃ–RLE MÃœCADELEDE DÃœNYA DAHA Ã‡OK GAYRET ETMELÄ°

TerÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda dÃ¼nyanÄ±n daha Ã§ok gayret etmesi gerektiÄŸi bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸine iÅŸaret eden Bakan Ã‡elik, Avrupa Ã¼lkelerinden yapÄ±lacak seÃ§imlerde de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve faÅŸist akÄ±mlara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ä°slamofobik, anti-semitik ve gÃ¶Ã§men dÃ¼ÅŸmanÄ± akÄ±mlarÄ±n Avrupa coÄŸrafyasÄ±na hakim olmamasÄ± iÃ§in hassasiyet gÃ¶stermek gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'nin AB ile iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rme konusunda gÃ¶revlerini yerine getireceÄŸini dile getirdi.

Ã‡elik, Avrupa ile ortak demokratik deÄŸerleri tehdit eden terÃ¶r, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi unsurlarla mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

TÃœRKÄ°YE-AB Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

TÃ¼rkiye ile AB iliÅŸkilerinde GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesinin yakÄ±ndan takip edilmesi gereken Ã¶nemli konulardan olduÄŸunu aktaran Ã‡elik, AB Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nde fasÄ±l aÃ§Ä±lmamasÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ise darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± demokrasi mÃ¼cadelesi vermiÅŸ TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± bir haksÄ±zlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ã‡elik konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Demokratik deÄŸerleri paylaÅŸma konusunda kararlÄ±ysak, bugÃ¼n demokrasiyi savunmak demek TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda olmak demektir, demokrasiye kÃ¼resel dÃ¼zeyde destek vermek, demokrasi karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fedakarlÄ±k gÃ¶steren TÃ¼rk insanÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak demektir. BugÃ¼n demokrasiyi savunmak demek, TÃ¼rkiye'nin darbe ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleye destek vermek demektir."

KIBRIS MÃœZAKERELERÄ°

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Bakan Ã‡elik, TÃ¼rkiye'nin KÄ±brÄ±s meselesindeki pozisyonunun CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan daha Ã¶nce net bir ÅŸekilde dile getirildiÄŸini kaydetti.

Ã‡elik, "Ä°ki kurucu, egemen devlete dayalÄ±, iki toplumlu esasa dayanan bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n, bu parametrelere dayanan Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± halinde bunu olumlu karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik." dedi.

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