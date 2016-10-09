'Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 939 hakim ve savcÄ± atandÄ±'

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca (HSYK), FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu tarafÄ±ndan istenilen bilgi ve belgeleri, rapor halinde komisyona gÃ¶nderdi.
Raporda, HSYK'nin inceleme ve soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "17-25 AralÄ±k, Selam-Tevhid, usulsÃ¼z dinlemeler, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Kozmik Oda, MÄ°T TÄ±rlarÄ±, Oda TV" gibi soruÅŸturma ve kovuÅŸturmalarda gÃ¶rev alan bir kÄ±sÄ±m yargÄ± mensubunun, FETÃ– menfaatleri lehine ve Ã¶rgÃ¼t lideri Fetullah GÃ¼len'in yÃ¶nlendirmeleri Ã§erÃ§evesinde suÃ§ teÅŸkil edecek nitelikte yargÄ±sal kararlar verdiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
HSYK TeftiÅŸ Kurulunca gerÃ§ekleÅŸtirilen incelemelerde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY ile irtibatlÄ± ve iltisaklÄ± birÃ§ok hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n isminin tespit edildiÄŸi ve bu kiÅŸiler hakkÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine yer verilen raporda, tanÄ±k ifadeleri, itirafÃ§Ä± beyanlarÄ±, ByLock kullanÄ±mÄ± tespiti, ihbarlar gibi bilgiler doÄŸrultusunda da aynÄ± yÃ¶nde kararlar verildiÄŸi bildirildi.
Raporda, HSYK tarafÄ±ndan 4 Ocak 2017 tarihine kadar gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan, sonrasÄ±nda meslekten Ã§Ä±karÄ±lan ve incelemesi devam eden yargÄ± mensuplarÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸu bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±:
"Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 994 hakim ve savcÄ± gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildi. YapÄ±lan inceleme sonrasÄ± 291 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda verilen meslekten Ã§Ä±karma ve gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan 306 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda inceleme devam ediyor."
Raporda, 15 Temmuz sonrasÄ± Kurul nezdinde araÅŸtÄ±rma komisyonu oluÅŸturularak, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan, meslekten Ã§Ä±karÄ±lan ilgililerin dilekÃ§e ve savunma haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Meslekten Ã§Ä±karÄ±lan HSYK Ã¼yelerinin haklarÄ±nda anayasayÄ± ihlal, yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§, HÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan ve silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olma suÃ§larÄ±ndan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± meslekten Ã§Ä±karÄ±lan yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n yerine yargÄ± sisteminde aksama yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na yeterli sayÄ±da yeni hakim ve savcÄ±nÄ±n atandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, "Meslekten Ã§Ä±karÄ±lanlar yerine, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren staj dÃ¶nemlerini tamamlayan ve mesleÄŸe kabulleri yapÄ±lan 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Atananlardan 3 bin 22 kiÅŸi adli yargÄ± hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±, 917 kiÅŸi idari yargÄ± hakimidir." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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TerÃ¶rizmin hedefi Ã¶ncelikli olarak Ankaraâ€™nÄ±n, OrtadoÄŸuâ€™nun yeni-Sykes Picotâ€™larÄ±na direnme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmaktÄ±r
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSYK, FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna sunduÄŸu raporda, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildiini ve yerlerine 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi
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