Trump'tan Rusya'ya 'Hackleme' suÃ§lamasÄ±

ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, Rusya'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± ve mali durumu hakkÄ±nda hassas bilgilere sahip olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ± Amerikan istihbarat birimlerinin sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama baÅŸka kiÅŸiler ve Ã¼lkelerin de hackleme eylemlerinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Donald Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerinin yÃ¶netimini iki oÄŸluna devretti. Trump, iki oÄŸlunun ÅŸirketleri yÃ¶neteceÄŸini ve hiÃ§bir konuda kendisine danÄ±ÅŸmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama baÅŸka kiÅŸiler ve Ã¼lkelerin de hackleme eylemlerinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±
Japonya, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin Erbil kentinde konsolosluk aÃ§tÄ±
Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¶Ã§ten Sorumlu BakanÄ± Robert Goodwill, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenlerden kiÅŸi baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k bin sterlin talep edilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™ndaki Moria kampÄ±nda tesis yetersizliÄŸi nedeniyle Ã§adÄ±rlarda yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Yunan Deniz Kuvvetleriâ€™ne ait bir savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±
Filistin KudÃ¼s Ä°ÅŸleri BakanÄ± HÃ¼seyni, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili, "Trump bu vaadini yerine getirmesi durumunda Filistin-Ä°srail meselesinde sorunun en baÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼lecek" dedi
Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerden 2'siyle daha ilgili nihai kararÄ±n 23 Ocak'ta verileceÄŸi bildirildi
BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderleri, Gambiya'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeyi ziyaret edecek.
Gazze'de elektrik ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi vergilerdeki artÄ±ÅŸ ve Ä°srail ile MÄ±sÄ±r'dan gelen nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalar sonucu kriz bÃ¼yÃ¼yor
Irak Musul'da ordu birlikleri tarafÄ±ndan dÃ¶rt mahallede daha kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KÄ±brÄ±s'Ä±n garantÃ¶r Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin bir fÄ±rsat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran Lideri Hamaney'in Hac ve Ziyaret Ä°ÅŸleri Temsilcisi Asker, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z. Sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
lmanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Maiziere, Almanya'ya 2016'da 280 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n girdiÄŸi sÃ¶yledi
Akademisyen DedeoÄŸlu BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti
Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi
E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±