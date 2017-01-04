20:08, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Trump'tan Rusya'ya 'Hackleme' suÃ§lamasÄ±





ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama baÅŸka kiÅŸiler ve Ã¼lkelerin de hackleme eylemlerinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump, Rusya'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± ve mali durumu hakkÄ±nda hassas bilgilere sahip olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ± Amerikan istihbarat birimlerinin sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasÄ±nda Rusya olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama baÅŸka kiÅŸiler ve Ã¼lkelerin de hackleme eylemlerinde olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi. ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ° OÄžULLARINA DEVRETTÄ° Donald Trump, tÃ¼m ÅŸirketlerinin yÃ¶netimini iki oÄŸluna devretti. Trump, iki oÄŸlunun ÅŸirketleri yÃ¶neteceÄŸini ve hiÃ§bir konuda kendisine danÄ±ÅŸmayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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