KPSS soruÅŸturmasÄ±nda 80 asker eÅŸine tutuklama

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
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TerÃ¶rizmin hedefi Ã¶ncelikli olarak Ankaraâ€™nÄ±n, OrtadoÄŸuâ€™nun yeni-Sykes Picotâ€™larÄ±na direnme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmaktÄ±r
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSYK, FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna sunduÄŸu raporda, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildiini ve yerlerine 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir." dedi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabul etti
Samsun'da iki gÃ¼nde karda kayarak dÃ¼ÅŸen ve vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 240 kiÅŸi tedavi edildi
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin 1. turunda, milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 3. maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadÄ±n PKK'lÄ±nÄ±n, siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lara, Ã–SYM'nin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamalarÄ±nda "aÃ§Ä±k oy" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilere hakkÄ±nda, "Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir" dedi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinde, Ä°ETT'nin bin 854 otobÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n, modernize edilmesi ve icÌ§indeki reklam alanlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±l suÌˆreyle kullanÄ±m hakkÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± onaylandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti
ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MuÄŸla YataÄŸan ilÃ§esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin metroya bindiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti