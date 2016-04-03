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09:04, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
Amerika
08:15, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Ä°hvan ABD'de terÃ¶r listesine alÄ±nmak isteniyor
Ä°hvan ABD'de terÃ¶r listesine alÄ±nmak isteniyor

CumhuriyetÃ§i Cruz, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ile Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusunun "yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi"ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kongreye iki tasarÄ± sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD KongresineÂ CumhuriyetÃ§i Teksas SenatÃ¶rÃ¼ Ted Cruz tarafÄ±ndan sunulan iki tasarÄ±da, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ile Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusunun "yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi"ne alÄ±nmasÄ± talep edildi.

ABD'de Ä°slamofobik sÃ¶ylemleriyle bilinen Cruz'un MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ile ilgili tasarÄ±yÄ± Florida SenatÃ¶rÃ¼ Mario Diaz-Balart'la, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu ile ilgili tasarÄ±yÄ± da Teksas SenatÃ¶rÃ¼ CumhuriyetÃ§i Michael McCaul'la sunduÄŸu kaydedildi.

Ted Cruz'un, Twitter hesabÄ±ndan "Gurur duyuyorum." ifadesiyle duyurduÄŸu tasarÄ±da, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸleri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine almak iÃ§in gerekli koÅŸullarÄ±n mevcut olduÄŸu iddia edildi. TasarÄ±da, bunun yapÄ±lmamasÄ± halinde nedeninin kamuoyuna aÃ§Ä±klanmasÄ± istendi.

Cruz'un 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerin yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ± iÃ§in verdiÄŸi tasarÄ± Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde kabul edilmiÅŸ ancak Meclis Genel Kuruluna getirilmemiÅŸti.

SÃ¶z konusu iki tasarÄ±nÄ±nÂ yasal hale gelmesi iÃ§inÂ komitelerden geÃ§tikten sonra Ã¶nce Temsilciler Meclisinde, ardÄ±ndan Senatoda kabul edilmesi gerekiyor. Kongrenin her iki kanadÄ±ndan da geÃ§mesi halinde tasarÄ± ABD BaÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne gidiyor. Bu sÃ¼recin sonunda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tasarÄ±yÄ± uygun bulup bulmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar vermesi iÃ§in 60 gÃ¼nlÃ¼k bir sÃ¼resi bulunuyor.

ABD'de baÅŸkan seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Ã¶n seÃ§imdeki CumhuriyetÃ§i rakiplerinden olan Ted Cruz, 4 MayÄ±s 2016'da yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler
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