08:19, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

BUDO'dan sefer iptalleri





BUDO bazÄ± seferlerini hava ÅŸartlarÄ± sebebiyle iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden ikisi olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) ve 10.30'daki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.

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