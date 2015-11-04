DiyarbakÄ±r'da 13 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ile Hani Ä°lÃ§esi'ne baÄŸlÄ± 13 kÃ¶yde PKKâ€™ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenecek operasyonlar nedeniyle bugÃ¼n saat 05.00'ten itibaren sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi, Lice ve Hani Ä°lÃ§esi'nin mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen PKK mensuplarÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, bÃ¶lgede kullanÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Valilik aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸÃ¶yle denildi:
"Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bÃ¶lgelerde (Lice Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Birlik KÃ¶yÃ¼, Åženlik KÃ¶yÃ¼, ErginkÃ¶y KÃ¶yÃ¼, TuzlakÃ¶y KÃ¶yÃ¼, Ã‡eper KÃ¶yÃ¼, Daralan KÃ¶yÃ¼ ve DurukÃ¶y KÃ¶yÃ¼, Hani Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± olan; Kaledibi KÃ¶yÃ¼, YukarÄ±turalÄ± KÃ¶yÃ¼, TopÃ§ular KÃ¶yÃ¼, AkÃ§ayurt KÃ¶yÃ¼, Uzunlar KÃ¶yÃ¼ ve Kalaba KÃ¶yÃ¼) 12 Ocak 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 05.00â€™dan geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r. SÃ¶z konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi yÃ¶nÃ¼nden Ã¶nem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim sÃ¼resi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r."
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