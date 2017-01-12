TBMM'de kÃ¼rsÃ¼ iÅŸgal edildi, kavga Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde CHP'liler kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etti. Bunun Ã¼zerine AK Parti'liler kÃ¼rsÃ¼ ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± arasÄ±na geÃ§erek, CHP'lileri kÃ¼rsÃ¼den uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada iki partinin milletvekilleri arasÄ±nda yumruklaÅŸmaya varan kavga yaÅŸandÄ±, bazÄ± milletvekillerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Teklifin 1. turdaki beÅŸinci maddesi Ã¼zerinde CHP Grubu adÄ±na sÃ¶z alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, AK Parti'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeki tavrÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
AK Parti'nin yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Ã–zel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Namusum ve ÅŸerefim Ã¼zerine size sÃ¶ylÃ¼yorum ki yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz. Televizyon kapalÄ±yken gÃ¶z gÃ¶rmeden kendi kendinizi imha etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Biz buna izin vermeyeceÄŸiz. Biz halkÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine baka baka bu maddenin burada konuÅŸulmasÄ±nÄ± temin etmek iÃ§in gerekirse 24 saat Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in ama halka bunu sÄ±nÄ±rsÄ±z olarak anlatmak iÃ§in halkÄ±n kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼n vazifesini yerine getirmek iÃ§in halkÄ±n kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼ sizden koruma altÄ±na alÄ±yoruz. Milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼ sizlerden koruyoruz."
Ã–zel'in bu sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan CHP milletvekilleri alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde kÃ¼rsÃ¼ye yÃ¼rÃ¼dÃ¼ ve kol kola girerek kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ Ã§embere aldÄ±.
BirleÅŸimi yÃ¶neten TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n da "BurasÄ± bir tiyatro alanÄ±, sahne deÄŸil. Ciddi bir iÅŸ yapÄ±yoruz, millet adÄ±na iÅŸ yapÄ±yoruz. Bu kÃ¼rsÃ¼ milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼dÃ¼r. LÃ¼tfen milletvekilleri yerlerine geÃ§sin. SayÄ±n milletvekilleri demokrasi anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ±n bu olmamasÄ± gerek." diye uyarÄ±da bulundu.
CHP'lilerin eylemlerine devam etmesi Ã¼zerine AydÄ±n birleÅŸime ara verdi.
Arada CHP milletvekilleri "YaÅŸasÄ±n Cumhuriyet." diye slogan attÄ±.
AK Parti milletvekilleri kÃ¼rsÃ¼ ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± arasÄ±na geÃ§erek, CHP'lileri kÃ¼rsÃ¼den uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada iki partinin milletvekilleri arasÄ±nda yumruklaÅŸmaya varan kavga ve itiÅŸ kakÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±, bazÄ± milletvekillerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kavgaya karÄ±ÅŸan bazÄ± milletvekilleri yere dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Kavga sÄ±rasÄ±nda milletvekillerinin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kÃ¼rsÃ¼ ve ses sistemi zarar gÃ¶rerek Ã§alÄ±ÅŸamaz hale geldi. KÃ¼rsÃ¼nÃ¼n yerinden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Genel Kurul salonunun bazÄ± yerlerinde de hasar oluÅŸtu.
Salonun ortasÄ±nda bulunan "AtatÃ¼rk Ã§iÃ§eÄŸi" ile stenograflarÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± masa zarar gÃ¶rdÃ¼. Oylama zarflarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kupalarÄ±n bulunduÄŸu sehpa da kavga esnasÄ±nda yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. StenograflarÄ±n oturduÄŸu koltuÄŸun bir milletvekili tarafÄ±ndan havaya kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kupalarÄ±n milletvekilleri tarafÄ±ndan birbirlerine fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
KavganÄ±n yatÄ±ÅŸmamasÄ± Ã¼zerine AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±ndaki mikrofondan AK Parti milletvekillerine, "Herkes yerine otursun." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.
TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ± da "Rica ediyorum sayÄ±n milletvekilleri, yakÄ±ÅŸmÄ±yor bu. Bu Meclis bombalandÄ±, bunu unuttunuz mu? AyÄ±ptÄ±r ya. SayÄ±n grup baÅŸkanvekilleri lÃ¼tfen olaya mÃ¼dahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup baÅŸkanvekillerine Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
Bu sÄ±rada hemen hepsi salonun ortasÄ±nda ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± laf atÄ±ÅŸmalarÄ± devam etti. Siyasi partilerin yÃ¶neticileri ve bazÄ± bakanlar milletvekillerini yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterdi.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de yaÅŸananlarÄ± Genel Kurul salonunda izledi.
AranÄ±n ardÄ±ndan birleÅŸimi aÃ§an TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Bu kÃ¼rsÃ¼ KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda dahi iÅŸgal edilmedi, bombalar altÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Herkes grubuna Ã§ekilsin." diyerek milletvekillerini yerlerine oturmalarÄ± konusunda uyardÄ±.
AydÄ±n, milletvekillerinin sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda, madde Ã¼zerinde ÅŸahsÄ± adÄ±na konuÅŸmasÄ± iÃ§in AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Mahir Ãœnal'a sÃ¶z verdi. Ãœnal, ses sisteminin bozulmasÄ± nedeniyle gÃ¶revliler tarafÄ±ndan getirilen yaka mikrofonuyla kÃ¼rsÃ¼de konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Ãœnal konuÅŸmasÄ±nÄ± yaparken AK Parti milletvekilleri etrafÄ±nda bekledi.
Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼n kutsal ve dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu dile getiren Ãœnal, "Bu Meclis demokrasinin merkezidir. Milli iradenin tecelligahÄ± olan bu Meclis kutsal bir Meclistir. Her birimiz millete karÅŸÄ± sorumluyuz. Bu sorumluluk Anayasa ve Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼kle belirlenmiÅŸtir. Anayasa ve Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k dÄ±ÅŸÄ±nda hareket etmemiz beklenemez. KÃ¼rsÃ¼ iÅŸgali kabul edilemez." diye konuÅŸtu.
Ãœnal'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan madde Ã¼zerinde soru cevap iÅŸlemi yapÄ±lmadÄ±. Madde Ã¼zerinde verilen Ã¶nergelerin oylamasÄ± da milletvekillerinin ayak Ã¼stÃ¼ tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken yapÄ±ldÄ± ve Ã¶nergeler kabul edilmedi. BazÄ± CHP milletvekilleri ise bu duruma tepki gÃ¶sterdi.
Madde Ã¼zerindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren AydÄ±n, birleÅŸime bir kez daha ara verdi. Ayaktaki milletvekillerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, arada yerlerine oturdu ve gerginlik yatÄ±ÅŸtÄ±.
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