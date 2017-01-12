08:32, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Anayasa teklifinde iki madde daha kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin 5 yÄ±lda bir, aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±" Ã¶ngÃ¶ren dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi. Meclisin gÃ¶rev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci maddesi ise 343 oyla kabul edildi.

Teklifin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddesiyle, AnayasanÄ±n "TBMM'nin SeÃ§im DÃ¶nemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n SeÃ§im DÃ¶nemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.

Teklife gÃ¶re, TBMM seÃ§imleri 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri de TBMM seÃ§imleri gibi 5 yÄ±lda bir olacak ve seÃ§menler, iki seÃ§im iÃ§in aynÄ± gÃ¼n sandÄ±ÄŸa gidecek. SÃ¼resi biten milletvekili yeniden seÃ§ilebilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde birinci oylamada gerekli Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde, belirtilen usule gÃ¶re ikinci oylama yapÄ±lacak.

Ã–NERGELER KABUL EDÄ°LMEDÄ°

Oylama Ã¶ncesi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddeye iliÅŸkin Ã¶nerge iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±. CHP ve HDP'nin maddenin tekliften Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ayrÄ± ayrÄ± verdiÄŸi Ã¶nergeler kabul edilmedi.

TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gizli oylamaya geÃ§ileceÄŸini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarÄ±nÄ± kullanacak. HÃ¼kÃ¼met ve komisyon sÄ±ralarÄ±nda, gÃ¶revli arkadaÅŸlar ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yeleri haricinde kimse kalmasÄ±n. AdÄ± okunmayan milletvekillerine de zarf ve pul verilmesin." dedi.

AydÄ±n'Ä±n, gizli oylamanÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teklifin 1. turunda, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddenin gizli oylamasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Milletvekillerine, adlarÄ± okunduktan sonra zarf ve pul verilmesi nedeniyle bu oylamada komisyon ve hÃ¼kÃ¼met sÄ±rasÄ± ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã§oÄŸalma yaÅŸanmadÄ±. Ã–nceki oylamaya gÃ¶re daha sakin bir oy verme iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirildi.

BEÅžÄ°NCÄ° MADDE

TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, Meclisin gÃ¶rev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 3 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±. CHP milletvekilleri oylamaya katÄ±lmadÄ±.

BÄ°RLEÅžÄ°ME ARA VERÄ°LDÄ°

Teklifin beÅŸinci maddesiyle, TBMM'nin gÃ¶revleri ve yetkileri, "kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak, bÃ¼tÃ§e ve kesinhesap kanun tekliflerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve kabul etmek, para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek, milletlerarasÄ± andlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve Ã¶zel af ilanÄ±na karar vermek, anayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yetkileri kullanmak ve gÃ¶revleri yerine getirmek" olarak sÄ±ralanÄ±yor.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸime ara verdi. AydÄ±n, ara sonrasÄ± komisyon ve hÃ¼kÃ¼metin yerine oturmamasÄ± Ã¼zerine bugÃ¼n saat 14.00'te yeniden toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.

Oylamaya katÄ±lmayan CHP'liler, birleÅŸimin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re sÄ±ralarÄ±nda oturdu.

AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrÄ±lmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, partisinin milletvekillerine dÃ¶nerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"CHP Grubunun vatandaÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ± emanetin, vazifenin ne demek olduÄŸunu bilen, AtatÃ¼rk'Ã¼n 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' sÃ¶zÃ¼nÃ¼n burada yazÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ± bilen, AKP'nin tÃ¼m saldÄ±rÄ±larÄ±na, milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼ yere devirmeyi gÃ¶z alacak kadar gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸe raÄŸmen bu direniÅŸi gÃ¶steren CHP'nin milletvekilleriyle gurur duyuyorum."

Ã–zel'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrÄ±ldÄ±.