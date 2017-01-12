Anayasa teklifinde iki madde daha kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin 5 yÄ±lda bir, aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lmasÄ±nÄ±" Ã¶ngÃ¶ren dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi. Meclisin gÃ¶rev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci maddesi ise 343 oyla kabul edildi.
Teklifin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddesiyle, AnayasanÄ±n "TBMM'nin SeÃ§im DÃ¶nemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n SeÃ§im DÃ¶nemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.
Teklife gÃ¶re, TBMM seÃ§imleri 4 yÄ±lda deÄŸil, 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri de TBMM seÃ§imleri gibi 5 yÄ±lda bir olacak ve seÃ§menler, iki seÃ§im iÃ§in aynÄ± gÃ¼n sandÄ±ÄŸa gidecek. SÃ¼resi biten milletvekili yeniden seÃ§ilebilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde birinci oylamada gerekli Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde, belirtilen usule gÃ¶re ikinci oylama yapÄ±lacak.
Oylama Ã¶ncesi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddeye iliÅŸkin Ã¶nerge iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±. CHP ve HDP'nin maddenin tekliften Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ayrÄ± ayrÄ± verdiÄŸi Ã¶nergeler kabul edilmedi.
TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, maddenin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gizli oylamaya geÃ§ileceÄŸini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarÄ±nÄ± kullanacak. HÃ¼kÃ¼met ve komisyon sÄ±ralarÄ±nda, gÃ¶revli arkadaÅŸlar ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yeleri haricinde kimse kalmasÄ±n. AdÄ± okunmayan milletvekillerine de zarf ve pul verilmesin." dedi.
AydÄ±n'Ä±n, gizli oylamanÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teklifin 1. turunda, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ maddenin gizli oylamasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Milletvekillerine, adlarÄ± okunduktan sonra zarf ve pul verilmesi nedeniyle bu oylamada komisyon ve hÃ¼kÃ¼met sÄ±rasÄ± ile BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¶nÃ¼nde Ã§oÄŸalma yaÅŸanmadÄ±. Ã–nceki oylamaya gÃ¶re daha sakin bir oy verme iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, Meclisin gÃ¶rev ve yetkilerinin sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katÄ±ldÄ±. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 3 boÅŸ, 1 geÃ§ersiz oy Ã§Ä±ktÄ±. CHP milletvekilleri oylamaya katÄ±lmadÄ±.
Teklifin beÅŸinci maddesiyle, TBMM'nin gÃ¶revleri ve yetkileri, "kanun koymak, deÄŸiÅŸtirmek ve kaldÄ±rmak, bÃ¼tÃ§e ve kesinhesap kanun tekliflerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve kabul etmek, para basÄ±lmasÄ±na ve savaÅŸ ilanÄ±na karar vermek, milletlerarasÄ± andlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± uygun bulmak, TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile genel ve Ã¶zel af ilanÄ±na karar vermek, anayasanÄ±n diÄŸer maddelerinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yetkileri kullanmak ve gÃ¶revleri yerine getirmek" olarak sÄ±ralanÄ±yor.
OylamanÄ±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, birleÅŸime ara verdi. AydÄ±n, ara sonrasÄ± komisyon ve hÃ¼kÃ¼metin yerine oturmamasÄ± Ã¼zerine bugÃ¼n saat 14.00'te yeniden toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.
Oylamaya katÄ±lmayan CHP'liler, birleÅŸimin kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re sÄ±ralarÄ±nda oturdu.
AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrÄ±lmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, partisinin milletvekillerine dÃ¶nerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"CHP Grubunun vatandaÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ± emanetin, vazifenin ne demek olduÄŸunu bilen, AtatÃ¼rk'Ã¼n 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir' sÃ¶zÃ¼nÃ¼n burada yazÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ± bilen, AKP'nin tÃ¼m saldÄ±rÄ±larÄ±na, milletin kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nÃ¼ yere devirmeyi gÃ¶z alacak kadar gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸe raÄŸmen bu direniÅŸi gÃ¶steren CHP'nin milletvekilleriyle gurur duyuyorum."
Ã–zel'in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrÄ±ldÄ±.
Anayasa teklifinde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci madde 343'er oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde CHP'liler kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etti. Bunun Ã¼zerine AK Partililer ile kavga yaÅŸandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n iki ilÃ§esindeki 13 kÃ¶yde PKK operasyonlarÄ± sebebiyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, milletvekili seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e indiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi
TerÃ¶rizmin hedefi Ã¶ncelikli olarak Ankaraâ€™nÄ±n, OrtadoÄŸuâ€™nun yeni-Sykes Picotâ€™larÄ±na direnme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmaktÄ±r
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSYK, FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna sunduÄŸu raporda, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildiini ve yerlerine 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir." dedi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabul etti
Samsun'da iki gÃ¼nde karda kayarak dÃ¼ÅŸen ve vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 240 kiÅŸi tedavi edildi
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadÄ±n PKK'lÄ±nÄ±n, siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lara, Ã–SYM'nin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamalarÄ±nda "aÃ§Ä±k oy" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilere hakkÄ±nda, "Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir" dedi.