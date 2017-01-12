08:37, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD'den PYD'ye 'Twitter' desteÄŸi





CENTCOM, PYD'nin ana kolunu oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§lerinin, "PKK ile iliÅŸkimiz yok" iddiasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD/YPG'nin oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§lerinin (SDG), "PKK ile iliÅŸkimiz yok" iddiasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸarak PYD'ye destek verdi. CENTCOM'un sosyal medya hesabÄ± Twitter'da, SDG imzasÄ± taÅŸÄ±yan ve bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ PYD/YPG'nin oluÅŸturduÄŸu yapÄ±nÄ±n "PKK ile iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden" aÃ§Ä±klamayÄ± paylaÅŸÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nda SDG'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ kullanan CENTCOM, aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼stÃ¼ne de "SDG, PKK ile herhangi bir baÄŸÄ±nÄ±n veya iliÅŸkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylÄ±yor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" yaptÄ±. DÃ¼nkÃ¼ gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini" savunmuÅŸtu.Â

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