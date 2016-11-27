08:41, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Tayvan nÃ¼kleer santralleri kapatÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tayvan, 2025 yÄ±lÄ±na kadar tÃ¼m nÃ¼kleer tesislerini kapatacak.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Tayvan meclisindeÂ "Elektrik sanayisinde kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi tasarÄ±sÄ±" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼.

Parlamento, en geÃ§ 2025 itibariyle tÃ¼m elektrik santrallerinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± oy birliÄŸi ile kabul etti. Yetkililer, halen faaliyet gÃ¶steren dÃ¶rt nÃ¼kleer reaktÃ¶r ve Ã§evresindeki radyoaktif atÄ±klarÄ±n temizlenmesine iliÅŸkin son Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zla baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Kanuna gÃ¶re, 6 ile 9 yÄ±l arasÄ±nda nÃ¼kleer enerjinin yerine teÅŸvik edilecek yeÅŸil enerji projelerinin planlamasÄ±, ulaÅŸtÄ±rmasÄ± ve pazarlamasÄ±na iliÅŸkin teÅŸvikler hayata geÃ§irilecek. Bu kapsamda elektrik fiyatlarÄ±ndaki dalgalanmalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in "fiyat istikrar fonu" kurulacak.

Tayvan, mevcut durumda elektrik enerjisi ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16,3'Ã¼nÃ¼ nÃ¼kleerden saÄŸlÄ±yordu.