08:48, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸmur





Ä°stanbul'da gece saatlerinden itibaren ÅŸiddetli yaÄŸmur var...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulâ€™da gece saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur etkili oluyor. Ä°stanbul'da geÃ§tiÄŸimiz Cuma gecesi baÅŸlayan ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ etkisini kaybeden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yerini gece saatlerinde yaÄŸmura bÄ±raktÄ±. YaÄŸmur nedeniyle yerlerdeki kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± da erimeye yÃ¼z tuttu. BeyoÄŸlu'nda yaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± vatandaÅŸlar tramvay duraÄŸÄ±nda bekleyerek yaÄŸmurdan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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