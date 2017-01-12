Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸmur

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbulâ€™da gece saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur etkili oluyor.
Ä°stanbul'da geÃ§tiÄŸimiz Cuma gecesi baÅŸlayan ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ etkisini kaybeden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yerini gece saatlerinde yaÄŸmura bÄ±raktÄ±. YaÄŸmur nedeniyle yerlerdeki kar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± da erimeye yÃ¼z tuttu.
BeyoÄŸlu'nda yaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan bazÄ± vatandaÅŸlar tramvay duraÄŸÄ±nda bekleyerek yaÄŸmurdan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Anayasa teklifinde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci madde 343'er oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde CHP'liler kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etti. Bunun Ã¼zerine AK Partililer ile kavga yaÅŸandÄ±
DiyarbakÄ±r'Ä±n iki ilÃ§esindeki 13 kÃ¶yde PKK operasyonlarÄ± sebebiyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, milletvekili seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ± 25'ten 18'e indiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi
TerÃ¶rizmin hedefi Ã¶ncelikli olarak Ankaraâ€™nÄ±n, OrtadoÄŸuâ€™nun yeni-Sykes Picotâ€™larÄ±na direnme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kÄ±rmaktÄ±r
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 KPSS'deki usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen askerlerin eÅŸi 80 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
HSYK, FETÃ–'nÃ¼n Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonuna sunduÄŸu raporda, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 3 bin 659 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda meslekten Ã§Ä±karma kararÄ± verildiini ve yerlerine 3 bin 939 hakim ve cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n atamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili olarak, "KuÅŸkusuz TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesi TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak iÃ§indir." dedi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Finlandiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Timo Soini'yi kabul etti
Samsun'da iki gÃ¼nde karda kayarak dÃ¼ÅŸen ve vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan 240 kiÅŸi tedavi edildi
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadÄ±n PKK'lÄ±nÄ±n, siyasi ve bÃ¼rokratlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlendi
TÄ±pta UzmanlÄ±k SÄ±navÄ± (TUS) sonbahar dÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lara, Ã–SYM'nin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labilecek
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžentop, anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylamalarÄ±nda "aÃ§Ä±k oy" kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin eleÅŸtirilere hakkÄ±nda, "Milletvekili isterse pullarÄ± gÃ¶sterebilir" dedi.