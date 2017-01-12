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08:53, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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BahÃ§eli'ye gÃ¶re teklif geÃ§mezse seÃ§ime gidilir
BahÃ§eli'ye gÃ¶re teklif geÃ§mezse seÃ§ime gidilir

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclisten geÃ§memesi ihtimaline iliÅŸkin, "Millet iradesine gidilir." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclisten geÃ§memesi ihtimaline iliÅŸkin, "BÃ¶yle bir durum olursa Meclis Ã§alÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸi bir zemin aranÄ±r, millet iradesine gidilir." dedi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 1. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri iÃ§in Mecliste bulunan BahÃ§eli, kuliste gazetecilerin teklifin mÃ¼zakereleri ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gerilim stratejisinin takip edildiÄŸini belirten BahÃ§eli, bunun bÃ¶yle devam etmemesi gerektiÄŸini kaydetti.

"GERÄ°LÄ°M AÅžAÄžI Ã‡EKÄ°LMELÄ°"

BahÃ§eli, herkesin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±k biÃ§imde sÃ¶ylemesi gerektiÄŸini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k Ã§erÃ§evesinde oy kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n siyasi kÃ¼ltÃ¼r haline getirilmesi gerekir. Genel Kuruldaki gerilim devam ederse bu durum referandum dÃ¶neminde TÃ¼rkiye geneline yansÄ±yabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m. Bu gerilim aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekilmeli. AÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± cÃ¼mlelerden sakÄ±nmak lazÄ±m. YaÅŸanan kavgayÄ± dikkatli bir ÅŸekilde takip ettim. Ä°leride daha Ã¶nemli maddeler var. Bu maddeler geÃ§erken daha dikkatli olmak lazÄ±m. SakÄ±ncalÄ± durumlar ortaya Ã§Ä±kabilir. Ä°ktidar da muhalefet de samimi olmalÄ±.

"KABUL VE RET SAYILARI BELLÄ° BÄ°R Ä°STÄ°KRARA KAVUÅžTU"

AnlaÅŸÄ±lan sÃ¼reÃ§ bÃ¶yle devam edecek. Kabul ve ret sayÄ±larÄ± belli bir istikrara kavuÅŸtu. Kimin fire verip vermediÄŸi deÄŸil, oyun rengi aÃ§Ä±sÄ±ndan bakmak lazÄ±m. Bizim sayÄ±mÄ±z 39. Ret vereceÄŸini aÃ§Ä±klayan 5-6 kiÅŸiyi dÃ¼ÅŸÃ¼nce geriye 33 kalÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini Meclise sunan iki partide Ã¶nemli bir kayÄ±p yok. Buradaki sayÄ±lara da bakÄ±lÄ±nca fireyi mercekle aramak lazÄ±m. Burada fire aranmamalÄ±. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasÄ±nda ilerliyor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Mecliste, referandum yolu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kabul edileceÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ani iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar beklemiyorum; iniÅŸ olmaz, artÄ±ÅŸ olur."

"MÄ°LLET Ä°RADESÄ°NE GÄ°DÄ°LÄ°R"

BahÃ§eli, "teklifin Meclisten geÃ§memesi durumunda ne olacaÄŸÄ±" ile ilgili soruya, "Ã–yle bir durum yaÅŸanÄ±rsa Ã§ok farklÄ± bir sorun ortaya Ã§Ä±kar. BÃ¶yle bir durum olursa Meclis Ã§alÄ±ÅŸamaz hale geldiÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸi bir zemin aranÄ±r, millet iradesine gidilir." cevabÄ±nÄ± verdi.

"Ã–NDER, AHMET TÃœRK'ÃœN SAÄžLIK SORUNUNU ANLATTI"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in kendisine, cezaevinde bulunan Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n saÄŸlÄ±k sorununu anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

BahÃ§eli, TÃ¼rk'Ã¼n durumuna iliÅŸkin, "Meclise geldiÄŸimiz zaman elimizi sÄ±kan bir ÅŸahÄ±s Ahmet TÃ¼rk. 74 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet TÃ¼rk'Ã¼n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ileri aÅŸamadaysa tedavisine fÄ±rsat verecek ÅŸekilde tutuksuz yargÄ±lanmasÄ± saÄŸlanmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.



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