Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde ender rastlanan "peçeli baykuş" görüntülendi.
Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi araştırma görevlisi Özkan Evcin, "peçeli baykuş" türünün genellikle yurdun güney ve batı bölgelerinde görüldüğünü söyledi.
Kentte türe dair herhangi bir bilimsel veri olmadığına dikkati çeken Evcin, "Kastamonu'da bugüne kadar peçeli baykuşun görüldüğüne dair söylemler olsa da elle tutulur bir verimiz yok. Abana'da türün fotoğraflanması bu açıdan büyük önem taşıyor. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, gece yırtıcıları türünde değerlendirdiğimiz baykuşu yormuş olabilir. Kendini güvende hissettiği bir noktaya tüneyen baykuş, gece saatlerinde yaşam mücadelesine devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Tabiat fotoğrafçısı Serhat Çakıcı da peçeli baykuşu fotoğrafladığı için şanslı olduğunu belirterek, "Tesadüfen gördüğüm peçeli baykuş, benim için de şans oldu. Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) platformunda Kastamonu'da türe dair ilk kayıt Abana'da çektiğimiz fotoğraflar sayesinde oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte bizler de bölgemizde peçeli baykuşun varlığından söz edebiliriz." diye konuştu.
Kastamonu'da, tabiatta çok ender rastlanan peçeli baykuş görüldü
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