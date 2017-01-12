09:04, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

TBMM'deki kavgada AK Parti'li vekilin burnu kÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM Genel Kurulunda Ã§Ä±kan kavgada burnu kÄ±rÄ±lan ve ameliyat edilen AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili Fatih Åžahin'i tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin beÅŸinci maddesinin kabul edilmesinin ardÄ±ndan TBMM'den ayrÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼ven Hastanesi'ne geldi.

Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Åžahin'e "geÃ§miÅŸ olsun" temennisinde bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, doktorlardan bilgi aldÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, AK Parti Grup BaÅŸkanvekilleri BÃ¼lent Turan ve Mehmet MuÅŸ ile bazÄ± AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Åžahin'e "geÃ§miÅŸ olsun" dileklerini iletti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekiler, yaklaÅŸÄ±k 30 dakika sÃ¼ren ziyaretin ardÄ±ndan hastaneden ayrÄ±ldÄ±.