09:15, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Yeni ByLock listesinde gÃ¶rÃ¼ÅŸme kayÄ±tlarÄ± da var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n iletiÅŸim sistemi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±karÄ±lan ByLock iletiÅŸim programÄ± kullananlarla ilgili yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, bu kez 129 bin kiÅŸilik devlet memurlarÄ±ndan oluÅŸan bir liste Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ã‡alÄ±ÅŸma yapÄ±lan verilerde, ByLock kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n birbirleri arasÄ±ndaki yazÄ±ÅŸmalar bulunuyor.

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan adli soruÅŸturmalarda, darbe giriÅŸimini planlayan ve uygulamaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸan FETÃ–'nÃ¼n kendi iÃ§inde ByLock adlÄ± iletiÅŸim programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda, devlete sÄ±zan pek Ã§ok FETÃ– Ã¼yesinin darbeden Ã¶nceki sÃ¼reÃ§te kendi aralarÄ±nda cep telefonu Ã¼zerinden haberleÅŸmek amacÄ±yla ByLock kullandÄ±klarÄ± belirlenmiÅŸti.

MÄ°T'in ilk aÅŸamada tespit ettiÄŸi iki ayrÄ± ByLock kullanÄ±cÄ± listesiyle ilgili yaklaÅŸÄ±k 50 bin kamu personeli hakkÄ±nda adli soruÅŸturmalar devam ediyor. MÄ°T AralÄ±k 2016'da yeni bir ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± listesini Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶nderdi. Yine kamu personelinden oluÅŸan 129 bin kiÅŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yeni listeyle ilgili olarak Anayasal SuÃ§larla MÃ¼cadele SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n gÃ¶revlendirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°lk iki listede ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± kamu personelinin sadece sisteme giriÅŸ yapÄ±p kimlerle mesajlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, yeni gÃ¶nderilen listede bu verilerin detaylandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi. Bu detaylandÄ±rmada ByLock kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n iÃ§erik kayÄ±tlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu kayÄ±tlarÄ±n incelenmesiyle birlikte sadece ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olanlar deÄŸil, programÄ± kullanmayan ancak FETÃ– iÃ§inde yer alan kiÅŸiler de belirlenebilecek.

MÄ°T'in yaptÄ±ÄŸÄ± tespitlerde, 2014 Åžubat ayÄ±nÄ± iÃ§ine alacak biÃ§imde geriye doÄŸru tarama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kullanÄ±cÄ±lar arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§eriklerinin elde edildiÄŸi ifade edildi. Bu sÃ¼reÃ§te elde edilen bilgilerin tasnif edilmesiyle, FETÃ–'nÃ¼n devlet iÃ§indeki yapÄ±lanma ve faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra 15 Temmuz darbe giriÅŸimi Ã¶ncesindeki geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgiler de ortaya Ã§Ä±karÄ±labilecek.

MÄ°T, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesindeki dÃ¶nemde FETÃ– kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda Litvanya'daki bir servis saÄŸlayÄ±cÄ± Ã¼zerinden ByLock kullanÄ±mÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.