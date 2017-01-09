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09:21, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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KÄ±brÄ±s'ta taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu
KÄ±brÄ±s'ta taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu

Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in Ä°sviÃ§re'deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden mÃ¼zakerelerin son gÃ¼nÃ¼nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarÄ±nÄ± sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, haritalar, iki tarafÄ±n harita uzmanlarÄ±nÄ±n kontrollerinin ardÄ±ndan BM'nin Ã§elik kasasÄ±na alÄ±narak kilitlendi.

BM Genel Sekreterinin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KÄ±brÄ±s'taki taraflarÄ±n kendi haritalarÄ±nÄ± bugÃ¼n sunacaklarÄ±nÄ±, haritalarÄ±n BM'nin muhafazasÄ± altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Eide, bazÄ± medya organlarÄ±nda yayÄ±nlanan haritalarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konunun Ã§ok hassas olduÄŸunu, haritayÄ± sadece KÄ±brÄ±slÄ± iki lider ve iki harita uzmanÄ± ve kendisi de dahil sadece beÅŸ kiÅŸinin gÃ¶receÄŸini belirtmiÅŸti.Â 

KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu da bugÃ¼n BM Cenevre Ofisiâ€™nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Toprak oranÄ± konusunda Mont Pelerin'de saÄŸlanan bir uzlaÅŸÄ± vardÄ±. Rum tarafÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28,2 ve TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n yÃ¼zde 29,2 diye yakÄ±nlaÅŸmasÄ± sÃ¶z konusuydu. Taraflar bu Ã§erÃ§evede BM'ye haritalarÄ±nÄ± sunacaklar" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s konusunda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek uluslararasÄ± konferans Ã¶ncesi saat 09.35â€™te Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'ndeÂ bir araya gelecek.

BUGÃœN ULUSLARARASI KONFERANS VAR

Pazartesi baÅŸlayan ve biraz Ã¶nce sona eren mÃ¼zakerelerden ardÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugÃ¼nÂ garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.

GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyonlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansÄ±n ana gÃ¼ndem maddesi "GÃ¼venlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa BirliÄŸi de "gÃ¶zlemci" sÄ±fatÄ±yla yer alacak.



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