KÄ±brÄ±s'ta taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in Ä°sviÃ§re'deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden mÃ¼zakerelerin son gÃ¼nÃ¼nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarÄ±nÄ± sundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, haritalar, iki tarafÄ±n harita uzmanlarÄ±nÄ±n kontrollerinin ardÄ±ndan BM'nin Ã§elik kasasÄ±na alÄ±narak kilitlendi.
BM Genel Sekreterinin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide, bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KÄ±brÄ±s'taki taraflarÄ±n kendi haritalarÄ±nÄ± bugÃ¼n sunacaklarÄ±nÄ±, haritalarÄ±n BM'nin muhafazasÄ± altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Eide, bazÄ± medya organlarÄ±nda yayÄ±nlanan haritalarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konunun Ã§ok hassas olduÄŸunu, haritayÄ± sadece KÄ±brÄ±slÄ± iki lider ve iki harita uzmanÄ± ve kendisi de dahil sadece beÅŸ kiÅŸinin gÃ¶receÄŸini belirtmiÅŸti.Â
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BarÄ±ÅŸ Burcu da bugÃ¼n BM Cenevre Ofisiâ€™nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Toprak oranÄ± konusunda Mont Pelerin'de saÄŸlanan bir uzlaÅŸÄ± vardÄ±. Rum tarafÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28,2 ve TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n yÃ¼zde 29,2 diye yakÄ±nlaÅŸmasÄ± sÃ¶z konusuydu. Taraflar bu Ã§erÃ§evede BM'ye haritalarÄ±nÄ± sunacaklar" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s konusunda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek uluslararasÄ± konferans Ã¶ncesi saat 09.35â€™te Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson ve Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'ndeÂ bir araya gelecek.
Pazartesi baÅŸlayan ve biraz Ã¶nce sona eren mÃ¼zakerelerden ardÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugÃ¼nÂ garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.
GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyonlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansÄ±n ana gÃ¼ndem maddesi "GÃ¼venlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa BirliÄŸi de "gÃ¶zlemci" sÄ±fatÄ±yla yer alacak.
FransÄ±z L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor" dedi
Almanya'nÄ±n Kuzey Irak'taki askerlerinin gÃ¶rev sÃ¼resi bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±
Amsterdam'da MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilkokula silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinayâ€™Ä±n Parisâ€™te tutuklanmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla yÃ¼zden fazla Arnavut Ã¶ÄŸrenci, ÃœskÃ¼pâ€™teki Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™da 2017 yÄ±lÄ±nda askere Ã§aÄŸrÄ±lanlarÄ±n, yarÄ±madanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rusyaâ€™da da askerlik yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ± boyunca yaptÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in "Tabii ki Meksika bu duvar iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey Ã¶demeyecek" dedi
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Tiran'da en son 11 Ocak 1985 tarihinde yaÄŸan kar bu yÄ±l yine aynÄ± tarihte yeniden beyaz yÃ¼zÃ¼nÃ¼ TiranlÄ±lara gÃ¶sterdi
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Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu
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