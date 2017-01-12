09:53, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

YatÄ±rÄ±m yapan yabancÄ±ya vatandaÅŸlÄ±k verilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Kanunu'nun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik", Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

DÃ¼zenlemeyle, yÃ¶netmeliÄŸin "TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n istisnai olarak kazanÄ±lmasÄ±, baÅŸvuru iÃ§in gerekli belgeler ve yapÄ±lacak iÅŸlemler" baÅŸlÄ±klÄ± 20. maddesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, en az 2 milyon Amerikan dolarÄ± tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tespit edilen veya en az 1 milyon Amerikan dolarÄ± tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ± tapu kayÄ±tlarÄ±na 3 yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhi koyulmak ÅŸartÄ± ile satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen yabancÄ±lar, Bakanlar Kurulu kararÄ± ile TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kazanabilecek.

AyrÄ±ca en az 100 kiÅŸilik istihdam oluÅŸturduÄŸu Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, en az 3 milyon Amerikan dolarÄ± tutarÄ±nda mevduatÄ± 3 yÄ±l tutma ÅŸartÄ± ile TÃ¼rkiyeâ€™de faaliyet gÃ¶steren bankalara yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumunca ve en az 3 milyon Amerikan dolarÄ± tutarÄ±nda devlet borÃ§lanma araÃ§larÄ±nÄ± 3 yÄ±l tutmak ÅŸartÄ± ile satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenen yabancÄ±lara da yine Bakanlar Kurulu KararÄ± ile TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilebilecek.

Parasal deÄŸerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n efektif satÄ±ÅŸ kuru esas alÄ±nacak.