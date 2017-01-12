10:07, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Memuriyette devam performansa baÄŸlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu Ã§alÄ±ÅŸma reformunun bir an Ã¶nce yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Reform tamamlanÄ±rsa, millet adÄ±na yapÄ±labilecek en bÃ¼yÃ¼k reform olacak" dedi. Reformla ilgili bu yÄ±l paydaÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirten MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Reformu bÃ¼tÃ¼n olarak yapmak en iyisi. PaydaÅŸlarla bunu Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. 657'likler, iÅŸÃ§iler, yarÄ± zamanlÄ± hizmet alÄ±mÄ±, taÅŸeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak ÅŸekilde kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± reformu olmalÄ±.

Memuriyet gÃ¼vencesinin tek baÅŸÄ±na kriter olmayacaÄŸÄ±nÄ± anlatan MÃ¼ezzinoÄŸlu, "GÃ¼vence artÄ± ne olmalÄ±. Terfi nasÄ±l olmalÄ±. Memuru bugÃ¼n aldÄ±k 30 yÄ±l sonra da bizim memurumuz mu, kendisini geliÅŸtirmiÅŸ mi, alanÄ±ndaki geliÅŸmeleri takip edip etmediÄŸine bakmalÄ±yÄ±z. Milletimiz kendi alanlarÄ±ndaki geliÅŸmeleri dÃ¼nya ile yarÄ±ÅŸacak ÅŸekilde takip edebilmeli. Bu performans 5 yÄ±lÄ±k olabilir, ya da belli dilimlerle kendisini deÄŸerlendirir, buna da gÃ¼vence konulur olur. Ama tek baÅŸÄ±na 'memuriyete gireyim, gÃ¼vencem olsun' olmaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU, VARLIK FONU Ä°LE BÄ°RLEÅžMEYECEK

Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± fonu TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonu'na aktarÄ±lacak mÄ±?" yÃ¶nÃ¼ndeki bir soruya da Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Ã–yle bir plan yok" dedi. TBMM'ye sunulan Esnaf ve Ahilik Fonu'nun da VarlÄ±k Fonu'na aktarÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Ä°ÅŸsizlik sigortasÄ± fonuna Ã§ok benzer bir uygulama olacak. Ä°ÅŸsizlik fonunda yÃ¼zde 3 prim Ã¶deniyor. 4/a baÄŸ-kurlumuz ise yÃ¼zde 2 prim Ã¶deyecek. EsnafÄ±mÄ±z 720 gÃ¼n kalÄ±p prim Ã¶dedikten sonra iflas ve kapama durumunda bundan yararlanabilecek. YatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± prim ve sÃ¼resine gÃ¶re 6, 8, 10 ay geriye dÃ¶nÃ¼k en az asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 40'Ä± en Ã§ok yÃ¼zde 80'i oranÄ±nda yani 711 lira ile 1402 lira arasÄ±nda bir Ã¼cret alabilecek" dedi.

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu gÃ¼ndemdeki konulara aÃ§Ä±klÄ±k getirdi

Esnaf fonunun nemalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda bir zarar Ã¶ngÃ¶rmediklerini belirten MÃ¼ezzenoÄŸlu, "60 milyon liralÄ±k zarar ancak esnaflarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 6 iflas durumunda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bizim iflas oranlarÄ±mÄ±z yÃ¼zde 4 mertebesinde. En kÃ¶tÃ¼sÃ¼ ise yÃ¼zde 8 iflas. YÃ¼zde 4 iflasta nemalandÄ±rmada 1,5 milyar liralÄ±k bir artÄ±ÅŸ bile gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.