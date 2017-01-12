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12:20, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
Balkanlar
10:17, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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TiranlÄ±lar 32 yÄ±l sonra kar gÃ¶rdÃ¼
TiranlÄ±lar 32 yÄ±l sonra kar gÃ¶rdÃ¼

Tiran'da en son 11 Ocak 1985 tarihinde yaÄŸan kar bu yÄ±l yine aynÄ± tarihte yeniden beyaz yÃ¼zÃ¼nÃ¼ TiranlÄ±lara gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'a Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± kar yaÄŸdÄ±.Â Tiran'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± en son 11 Ocak 1985 tarihindeÂ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirkaÃ§ saat boyunca yaÄŸan yoÄŸun kar sonrasÄ± birÃ§ok vatandaÅŸÄ±n sokaklara Ã§Ä±karak bugÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflarla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Kara saplanan otomobil sahipleri uzun uÄŸraÅŸlar sonrasÄ± araÃ§larÄ±nÄ± hareket ettirebildi.

ÅžehirdekiÂ yoÄŸun kar, havaalanÄ±nda bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± da iptal ettirdi.

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