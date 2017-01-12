TiranlÄ±lar 32 yÄ±l sonra kar gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Arnavutluk'un baÅŸkenti Tiran'a Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± kar yaÄŸdÄ±.Â Tiran'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± en son 11 Ocak 1985 tarihindeÂ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirkaÃ§ saat boyunca yaÄŸan yoÄŸun kar sonrasÄ± birÃ§ok vatandaÅŸÄ±n sokaklara Ã§Ä±karak bugÃ¼nÃ¼ fotoÄŸraflarla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Kara saplanan otomobil sahipleri uzun uÄŸraÅŸlar sonrasÄ± araÃ§larÄ±nÄ± hareket ettirebildi.
ÅžehirdekiÂ yoÄŸun kar, havaalanÄ±nda bazÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± da iptal ettirdi.
Â
FransÄ±z L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor" dedi
Almanya'nÄ±n Kuzey Irak'taki askerlerinin gÃ¶rev sÃ¼resi bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±
Amsterdam'da MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilkokula silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinayâ€™Ä±n Parisâ€™te tutuklanmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla yÃ¼zden fazla Arnavut Ã¶ÄŸrenci, ÃœskÃ¼pâ€™teki Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.
Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen KÄ±rÄ±mâ€™da 2017 yÄ±lÄ±nda askere Ã§aÄŸrÄ±lanlarÄ±n, yarÄ±madanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Rusyaâ€™da da askerlik yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ± boyunca yaptÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in "Tabii ki Meksika bu duvar iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey Ã¶demeyecek" dedi
GeÃ§tiÄŸimiz ayda seÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanan FildiÅŸi Sahili'nde beklenen hÃ¼kÃ¼met kuruldu
Tiran'da en son 11 Ocak 1985 tarihinde yaÄŸan kar bu yÄ±l yine aynÄ± tarihte yeniden beyaz yÃ¼zÃ¼nÃ¼ TiranlÄ±lara gÃ¶sterdi
GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± MargvelaÅŸvili'nin damadÄ± dÃ¼n gece kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Midilli'de zor ÅŸartlar altÄ±nda bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ± Lesvos isimli savaÅŸ gemisine taÅŸÄ±ndÄ±
Ä°sviÃ§re'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde taraflar haritalarÄ±nÄ± sundu
Tayvan'da kabul edilen kanun gereÄŸi 2025 yÄ±lÄ±na kadar tÃ¼m nÃ¼kleer santraller kaatÄ±lacak
CENTCOM, PYD'nin ana kolunu oluÅŸturduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§lerinin, "PKK ile iliÅŸkimiz yok" iddiasÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±
CumhuriyetÃ§i Cruz, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ile Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusunun "yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesi"ne alÄ±nmasÄ± iÃ§in Kongreye iki tasarÄ± sundu
Yemen'de Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az bin 400 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Trump'Ä±n Obama'nÄ±n yerini almasÄ±yla OrtadoÄŸu'daki Amerikan nÃ¼fuzu daha da azalacak. Bunun sebebi ise Amerika'nÄ±n, geleneksel mÃ¼ttefiklerinden kopmasÄ±ndan sonra Trump idaresinde bu sefer yeni dostlarÄ±ndan da kesinlikle bir kopuÅŸ yaÅŸayacak olmasÄ±.