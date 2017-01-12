TiranlÄ±lar 32 yÄ±l sonra kar gÃ¶rdÃ¼

AmerikasÄ±z OrtadoÄŸu

Trump'Ä±n Obama'nÄ±n yerini almasÄ±yla OrtadoÄŸu'daki Amerikan nÃ¼fuzu daha da azalacak. Bunun sebebi ise Amerika'nÄ±n, geleneksel mÃ¼ttefiklerinden kopmasÄ±ndan sonra Trump idaresinde bu sefer yeni dostlarÄ±ndan da kesinlikle bir kopuÅŸ yaÅŸayacak olmasÄ±.