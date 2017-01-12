10:22, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 4 asker gÃ¶zaltÄ±nda





Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 kiÅŸinin arasÄ±nda, saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi olan 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 asker de bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± izinine Ã§Ä±kan askerleri taÅŸÄ±yan halk otobÃ¼sÃ¼ne yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 kiÅŸinin iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor, 6 zanlÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Kayseri'de konuÅŸlu 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerlere yÃ¶nelik bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan 6'sÄ± emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla salÄ±verildi. SALDIRININ HEDEFÄ° OLAN KOMANDO TUGAYINDAN 4 ASKER DE GÃ–ZALTINDA GÃ¶zaltÄ±ndaki 23 zanlÄ±nÄ±n ise emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar arasÄ±nda, saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi olan 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 askerin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Daha Ã¶nceki dÃ¶nemlerde terhis olanlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 bine yakÄ±n askerle ilgili inceleme yapan terÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin 4 askeri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, bu askerlerin PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerlerin tugay iÃ§erisine giren halk otobÃ¼sleriyle kent merkezine taÅŸÄ±nmasÄ± uygulamasÄ±yla ilgili bilgi sÄ±zdÄ±rmÄ±ÅŸ olabileceklerinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi. Â

Ä°lgili Konular Kayseri

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.