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12:20, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
Afrika
10:41, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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FildiÅŸi Sahili'nde yeni hÃ¼kÃ¼met kuruldu
FildiÅŸi Sahili'nde yeni hÃ¼kÃ¼met kuruldu

GeÃ§tiÄŸimiz ayda seÃ§im sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanan FildiÅŸi Sahili'nde beklenen hÃ¼kÃ¼met kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FildiÅŸi Sahili'nde 29 Ã¼yeden oluÅŸan yeni hÃ¼kÃ¼met kuruldu.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Patrick Achi dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BaÅŸbakan Amadou Gon Coulibaly yÃ¶netimindeki yeni kabineyi aÃ§Ä±kladÄ±.

Achi, yeni hÃ¼kÃ¼metin 6'sÄ± kadÄ±n 29 Ã¼yeden oluÅŸtuÄŸunu belirterek kabineye 7 yeni ismin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Devlet BaÅŸkanÄ± Alassane Vattara, hafta baÅŸÄ±nda istifasÄ±nÄ± sunan BaÅŸbakan Daniel Kablan Duncan'Ä±n yerine Coulibaly'yi atamÄ±ÅŸ, Duncan'Ä± da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirmiÅŸti.



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