10:48, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD ile Meksika arasÄ±nda duvar gerilimi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri engellemek iÃ§in Meksika sÄ±nÄ±rÄ± boyunca yaptÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±n inÅŸasÄ± iÃ§in Ã¼lkesinin ekonomik destekte bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nieto, baÅŸkent Meksiko'da dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k diplomatlar toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Meksika ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilere deÄŸinerek, Trump'Ä±n ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸleri engellemek iÃ§in duvar yaptÄ±rma planÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

NÄ°ETO: TABÄ°Ä° KÄ° MEKSÄ°KA BU DUVAR Ä°Ã‡Ä°N HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY Ã–DEMEYECEK

YapÄ±lmasÄ± planlanan duvarÄ±n, yeni ABD yÃ¶netimi ile kendi hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nieto, "Tabii ki Meksika bu duvar iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey Ã¶demeyecek." dedi.

ABD ile sÃ¼ren iyi iliÅŸkilerin devam etmesi iÃ§in Ã§abalayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nieto, buna raÄŸmen Ã¼lkesinin ve MeksikalÄ±larÄ±n ÅŸeref ve haysiyetine ters dÃ¼ÅŸecek hiÃ§bir ÅŸeyi de kabul etmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Trump'Ä±n Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n (NAFTA) ÅŸartlarÄ±nÄ± yeniden mÃ¼zakere planÄ±na iliÅŸkin Nieto, Ã¼lkesinin yatÄ±rÄ±mlarÄ± gÃ¼venli kÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerden yana olduÄŸunu vurgulayarak, Trump'Ä±n Meksika'ya yatÄ±rÄ±m yapan Amerikan ÅŸirketlerini vergiyle tehdit etmesinin kaygÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Nieto, Meksika'da otomobil Ã¼reten Amerikan ÅŸirketlerine uygulanmasÄ± planlanan yÃ¼zde 35'lik vergi artÄ±ÅŸÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, hÃ¼kÃ¼metinin korku ve tehditle yatÄ±rÄ±mcÄ±lar Ã¼zerinde baskÄ± kurulmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ± reddettiÄŸini sÃ¶yledi.

Trump hÃ¼kÃ¼metinden bekletilerine de deÄŸinen Nieto, Ã¶zellikle ABD-Meksika arasÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve yasal olmayan yollardan kazanÄ±lmÄ±ÅŸ paralarÄ±n Meksika'ya geÃ§iÅŸinin engellenmesi konusunda destek beklediÄŸini dile getirdi. Nieto, ayrÄ±ca ABD'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi planlanan yasa dÄ±ÅŸÄ± MeksikalÄ± gÃ¶Ã§menlere de insani muamele edilmesi talebinde bulundu.

TRUMP DUVARDA ISRARLI

Trump ise Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na kurulmasÄ± planlanan duvar hakkÄ±nda geri adÄ±m atmadÄ±.

ABD'nin New York ÅŸehrinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Trump, "BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini devralÄ±r almaz baÅŸlayacak duvar inÅŸasÄ± mÃ¼zakerelerinin bitmesi iÃ§in bir buÃ§uk sene bekleyebilirim. Ama beklemek istemiyorum. Biz duvarÄ± inÅŸa etmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.

DuvarÄ±n finansmanÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸan Trump, "Ä°ster vergi ister doÄŸrudan Ã¶deme olsun Meksika bize bu duvarÄ±n masraflarÄ±nÄ± Ã¶deyecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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