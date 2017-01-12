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10:57, 12 Ocak 2017 Perşembe

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Kırımlılar Rusya'da askerlik yapacak
Kırımlılar Rusya'da askerlik yapacak

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 2017 yılında askere çağrılanların, yarımadanın yanı sıra Rusya’da da askerlik yapacağı açıklandı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkanı Vasiliy Tonkoşkurov, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 2017 yılında askere çağrılanların Rusya’nın farklı bölgelerinde askerlik yapmaya başlayacağını bildirdi.


Gazetecilere konuşan Vasiliy Tonkoşkurov, “Kırım’da askere çağrılan vatandaşlar, daha önce askerlik yapmak için sadece yarımadadaki askeri üslere ve birliklere gönderiliyordu, ancak bu sınırlamalar sadece 1 Ocak 2017 tarihine kadar geçerliydi. Bu yıldan itibaren, vatandaşlar askerlik yapmak için ordu gereksinimine göre Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan birlik ve askeri üslere gönderilecek” açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 19 Aralık tarihinde yapılan 65. oturumunda “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar (Sivastopol) Şehrinde (Ukrayna) İnsan Hakları Alanındaki Durum İle İlgili” kararı oy çoğunluğuyla kabul etti. Karar için yapılan oylamada 70 ülkenin heyeti “evet” oyunu kullanırken 77 ülke heyeti çekimser kaldı. Geleneksel olarak Rusya, Belarus, Sırbistan, Çin, Ermenistan ve bazı Afrika heyetleri dahil 26 ülkenin heyeti oylamada “hayır” oyunu kullandı.

Rusya işgalci ülke olarak, Kırım, işgal edilen bölge olarak kabul edilen kararda, Kırım sakinlerinin işgalci ülkenin silahlı kuvvetlerine zorunlu askere çağırması da yasaklandı. BM söz konusu Kırım kararını kabul ederek, insan haklarının ihlal edilmesini, Rus işgalci yönetim tarafından Kırım Tatarları, Ukrainler ve diğer etnik ve dini grup mensubu olan geçici işgal altındaki Kırım sakinlerine yönelik ayrımcı tedbir ve uygulamaları kınamış oldu.

Kırım Haber Ajansı

 



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