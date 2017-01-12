11:04, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Van GÃ¶lÃ¼â€™nde batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ olan ve 800 bin yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe sahip Van GÃ¶lÃ¼â€™nde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda gizli bir sÄ±r daha ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. YYÃœ Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Mustafa SarÄ±â€™nÄ±n 2 yÄ±l Ã¶nce SualtÄ± GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Tahsin Ceylan ve ekibiyle yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mikrobiyalitlerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Van GÃ¶lÃ¼â€™nde bir ilke daha ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Van GÃ¶lÃ¼ SualtÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi VANSAD BaÅŸkanÄ± Dr. Mustafa AkkuÅŸ, SualtÄ± GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Tahsin Ceylan ve 6 kiÅŸilik araÅŸtÄ±rma ekibi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda 1958 yÄ±lÄ±nda fÄ±rtÄ±nada sÃ¼rÃ¼klenen, kayalÄ±klara Ã§arptÄ±ktan sonra batan ve Ruslardan kalan bir ÅŸilep bulundu.

Bitlisâ€™in Tatvan Ä°lÃ§esi Ã‡anakdÃ¼zÃ¼ aÃ§Ä±klarÄ±nda 3 Rus gemisinin battÄ±ÄŸÄ± bilgisini alan Tahsin Ceylan ve ekibi, bu bÃ¶lgede 1.5 yÄ±llÄ±k bir Ã§alÄ±ÅŸma sonucu 23 metre derinlikte 1 Rus ÅŸilebine ulaÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri Ã¼zerinde â€™Akdamarâ€™ yazÄ±sÄ± bulunan 40 metre uzunluÄŸundaki ÅŸilebin her yerinin Ã§ok saÄŸlam olduÄŸunu belirten SualtÄ± GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ YÃ¶netmeni Tahsin Ceylan, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Van GÃ¶lÃ¼ sÄ±rlarla dolu. Bu sÄ±rlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§i Ã§aba gÃ¶steriyoruz. Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n Bitlis bÃ¶lgesinde batÄ±k Rus gemileri olduÄŸu bilgisini aldÄ±k. Bu yÃ¶nde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rmalarda bu bÃ¶lgede Rusya iÅŸgalinden sonra kalan 1900 yÄ±llarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ 3 ÅŸilep olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Bu ÅŸileplerin askeri mÃ¼himmat ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda nakliye amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendik. Ruslar Ã§ekildikten sonra birinin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ikisinin kayÄ±p olduÄŸu bilgisine ulaÅŸtÄ±k. Batan bu ÅŸilepte koyunlarÄ±n telef olduÄŸu bilgisi var. Â Bu ÅŸileplerin bir tanesinin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â iki tanesinin de kayalÄ±klara Ã§arparak batÄ±p kaybolduÄŸunu Ã¶ÄŸrendik. Bunu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledik. Ã‡ok heyecan verici bir geliÅŸme. Ruslara ait gemi olduÄŸu iÃ§in burada Ruslarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸma yapmak isteriz. Åžilebin birÃ§ok mekanizmasÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi saÄŸlam duruyor. Bu ÅŸilep Ruslardan, OsmanlÄ±â€™ya oradan da TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™ne kalarak 3 dÃ¶nem gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu yÃ¼zden Ã§ok Ã¶nemli."