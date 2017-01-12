11:09, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Arnavutlar, Haradinay iÃ§in Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±





Eski Kosova BaÅŸbakanÄ± Haradinayâ€™Ä±n Parisâ€™te tutuklanmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla yÃ¼zden fazla Arnavut Ã¶ÄŸrenci, ÃœskÃ¼pâ€™teki Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Kosova BaÅŸbakanÄ± RamuÅŸ Haradinayâ€™Ä±n Parisâ€™te tutuklanmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla bugÃ¼n yÃ¼zden fazla Arnavut Ã¶ÄŸrenci, aydÄ±n ve eski UÃ‡K askerleri ÃœskÃ¼pâ€™teki Fransa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Haradinayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen protestocular, Fransaâ€™nÄ±n Arnavutlarla var olan iliÅŸkilerini zedelememesini talep etti. Fransa, 5 cakâ€™ta Ocakâ€™ta birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce SÄ±rbistan tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan tutuklama emri dolayÄ±sÄ±yla havaalanÄ±nda Haradinayâ€™Ä± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Haradaina Lahey UluslararasÄ± SavaÅŸ SuÃ§larÄ± Mahkemesi tarafÄ±ndan iki kez aÃ§Ä±lan davalardan berat etmiÅŸti. SÄ±rbistanâ€™daki SavaÅŸ SuÃ§larÄ± SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise Haradinay hakkÄ±ndaki soruÅŸturmayÄ± geniÅŸletmek amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. SÄ±rbistan dÃ¼n de Haradinayâ€™Ä±n kendilerine iade edilmesi iÃ§in resmi talepte bulunmuÅŸtu.

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