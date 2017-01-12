11:11, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Sakarya'da iki ÅŸirkete kayyum atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SakaryaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma doÄŸrultusunda, "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet ettikleri, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini akladÄ±klarÄ± veÂ FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olduklarÄ±" iddia edilen firmalara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.

Mobilya ve tekstil alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren iki ÅŸirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasÄ± iÃ§in Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu.

BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren hakimlik, Ada AygÃ¼n Mobilya Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi ile AygÃ¼nler Tekstil ÃœrÃ¼nleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi'neÂ kayyumÂ atanmasÄ±na karar verdi.

Bu arada, "AygÃ¼nler Tekstil ÃœrÃ¼nleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi" sahipleri H.A.A. ve M.F.A'nÄ±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ada AygÃ¼n Mobilya Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi sahibi M.A'nÄ±n ise soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.