Sakarya'da iki ÅŸirkete kayyum atandÄ±

SakaryaÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma doÄŸrultusunda, "TerÃ¶rizmin FinansmanÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet ettikleri, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini akladÄ±klarÄ± veÂ FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olduklarÄ±" iddia edilen firmalara yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.
Mobilya ve tekstil alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren iki ÅŸirketi belirleyen Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasÄ± iÃ§in Sulh Ceza HakimliÄŸine baÅŸvurdu.
BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren hakimlik, Ada AygÃ¼n Mobilya Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi ile AygÃ¼nler Tekstil ÃœrÃ¼nleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi'neÂ kayyumÂ atanmasÄ±na karar verdi.
Bu arada, "AygÃ¼nler Tekstil ÃœrÃ¼nleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi" sahipleri H.A.A. ve M.F.A'nÄ±n "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ada AygÃ¼n Mobilya Ä°nÅŸaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Åžirketi sahibi M.A'nÄ±n ise soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye'den hacca gitmek isteyen ve bu yÄ±l ilk kez kayÄ±t yaptÄ±ran 335 bin kiÅŸiyle toplam hacÄ± adayÄ± sayÄ±sÄ± 2 milyonu aÅŸacak
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Sakarya'da 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Van GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±nda 1.5 yÄ±ldan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len araÅŸtÄ±rmalarda 1915 yÄ±lÄ±nda Ruslar tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan, askeri mÃ¼himmat ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen batÄ±k Rus ÅŸilebi bulundu
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla 25 kimyasal madde daha "uyuÅŸturucu" kapsamÄ±na dahil edildi
KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n fiyatÄ± 1.000 TL'yi aÅŸarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±
Kayseri'de Ã§arÅŸÄ± iznine Ã§Ä±kan askerleri hedef alan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 kiÅŸinin arasÄ±nda, saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi olan 1. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4 asker de bulunuyor
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, El Bab bÃ¶lgesinde bulunan DEAÅž'a ait 40 hedef, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan imha edildi, 22 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
Kamu Ã§alÄ±ÅŸma reformu ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan MÃ¼ezzinoÄŸlu, gÃ¼vence ve performans deÄŸerlendirilmelerinin 5 yÄ±lda bir olabileceÄŸini belirtti
En az 2 milyon dolar tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi veya en az 1 milyon dolar tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ±, tapu kayÄ±tlarÄ±na 3 yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhi koyulmak ÅŸartÄ± ile satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yabancÄ±lara, Bakanlar Kurulu kararÄ± ile TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilebilecek
Rus donanmasÄ±na ait, "130" borda numaralÄ± Ropucha sÄ±nÄ±fÄ±, 112 metre boyundaki "Korolev" isimli gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
Ãœzerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 129 bin kiÅŸilik ByLock listesinde mesajlaÅŸma bilgilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, bu verilerin detaylandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
TBMM'deki kavga sÄ±rasÄ±nda burnu kÄ±rÄ±lan AK Parti'li Fatih Åžahin ameliyata alÄ±ndÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin Meclisten geÃ§memesi ihtimaline iliÅŸkin, "Millet iradesine gidilir." dedi
Anayasa teklifinde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci madde 343'er oyla kabul edildi