11:43, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°ki milyon kiÅŸi hac sÄ±rasÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'den hacca gitmek iÃ§in bu yÄ±l 335 bin kiÅŸi yeni kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±. Daha Ã¶nce baÅŸvuranlarla birlikte hac gÃ¶revini yapmak isteyenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bu sene 2 milyonu aÅŸacaÄŸÄ± bildirildi.

Hac gÃ¶revini yerine getirmek isteyen 335 bin kiÅŸi bu yÄ±l ilk kez kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±. Daha Ã¶nce otomatik gerÃ§ekleÅŸtirilen kayÄ±t yenileme iÅŸlemi ise 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Daha Ã¶nce kayÄ±t yaptÄ±ran ve kayÄ±tlarÄ±nÄ± bu yÄ±l yenilemesi beklenen yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 700 bin hacÄ± adayÄ±na bu yÄ±l 335 bin kiÅŸinin eklenmesiyle, hacÄ± adayÄ± sayÄ±sÄ± 2 milyonu aÅŸacak.

Kura Ã§ekimi 23 Åžubat'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

KONTENJAN ARTTI, 80 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° HACI OLACAK

Suudi Arabistan'Ä±n Mescid-i Haram bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye, 4 yÄ±ldÄ±r 74 bin olan kotasÄ±na raÄŸmen, bu kotanÄ±n azaltÄ±lmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 60 bin kiÅŸiyi hacca gÃ¶nderebiliyordu.

GeÃ§en yÄ±l 59 bin 200 olan hacÄ± adayÄ± kontenjanÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez ve Suudi yetkililer arasÄ±nda imzalanan 2017 YÄ±lÄ± Hac ProtokolÃ¼ Ã§erÃ§evesinde 80 bine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.