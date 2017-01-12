Almanya, Irakâ€™taki askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerini uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya, Kuzey Irakâ€™ta bulunan askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerinin 31 Ocak 2018â€™e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Almanya hÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Berlinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅžâ€™la mÃ¼cadelede PeÅŸmergeleri eÄŸitmek iÃ§in Kuzey Irakâ€™a gÃ¶nderilen Alman askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerinin, 31 Ocak 2018â€™e kadar uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin tezkereyi kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. Kuzey Irakâ€™a gÃ¶nderilen Alman askerlerinin gÃ¶rev kapsamÄ±nÄ±n ve sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini belirten Seibert, bÃ¶lgeye gÃ¶nderilecek Alman askerlerinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 150 olduÄŸuna iÅŸaret etti.
2015â€™in baÅŸÄ±ndan beri Alman askerlerinin bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine vurgu yapan Seibert, bu iki yÄ±l iÃ§inde DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Almanyaâ€™nÄ±n IraklÄ± gÃ¼Ã§leri eÄŸitip teÃ§hizat saÄŸlanmasÄ±nÄ±n etkili olunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
Seibert, Alman askerlerinin gÃ¶revinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak PeÅŸmergelerin eÄŸitilmesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, aynÄ± zamanda ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda eÄŸitimin Irak askerlerini de kapsayabileceÄŸini kaydetti. Steffen Seibert ayrÄ±ca bakanlar kurulunun, Maliâ€™deki BM Ä°stikrar Misyonuâ€™nda (MÄ°NUSMA) yer alan Alman askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na da onay verdiÄŸini belirterek, askerlerin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 650â€™den bine Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Her iki tezkere Federal Meclise gÃ¶nderilecek ve bu ay iÃ§inde oylanÄ±p kabul edilmesi durumunda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
FransÄ±z L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor" dedi
Almanya'nÄ±n Kuzey Irak'taki askerlerinin gÃ¶rev sÃ¼resi bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±
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