11:47, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Almanya, Irakâ€™taki askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerini uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya, Kuzey Irakâ€™ta bulunan askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerinin 31 Ocak 2018â€™e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Almanya hÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Berlinâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅžâ€™la mÃ¼cadelede PeÅŸmergeleri eÄŸitmek iÃ§in Kuzey Irakâ€™a gÃ¶nderilen Alman askerlerin gÃ¶rev sÃ¼relerinin, 31 Ocak 2018â€™e kadar uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin tezkereyi kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. Kuzey Irakâ€™a gÃ¶nderilen Alman askerlerinin gÃ¶rev kapsamÄ±nÄ±n ve sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini belirten Seibert, bÃ¶lgeye gÃ¶nderilecek Alman askerlerinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 150 olduÄŸuna iÅŸaret etti.

2015â€™in baÅŸÄ±ndan beri Alman askerlerinin bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerine vurgu yapan Seibert, bu iki yÄ±l iÃ§inde DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Almanyaâ€™nÄ±n IraklÄ± gÃ¼Ã§leri eÄŸitip teÃ§hizat saÄŸlanmasÄ±nÄ±n etkili olunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

BU AY OYLANACAK

Seibert, Alman askerlerinin gÃ¶revinin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak PeÅŸmergelerin eÄŸitilmesi olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, aynÄ± zamanda ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunda eÄŸitimin Irak askerlerini de kapsayabileceÄŸini kaydetti. Steffen Seibert ayrÄ±ca bakanlar kurulunun, Maliâ€™deki BM Ä°stikrar Misyonuâ€™nda (MÄ°NUSMA) yer alan Alman askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na da onay verdiÄŸini belirterek, askerlerin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 650â€™den bine Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Her iki tezkere Federal Meclise gÃ¶nderilecek ve bu ay iÃ§inde oylanÄ±p kabul edilmesi durumunda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.