DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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12:19, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
Avrupa
11:49, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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"FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor"

FransÄ±z L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z gazeteci Jean-Dominique Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor." dedi.

L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, TÃ¼rkiyeâ€™nin ABâ€™ye Ã¼yelik sÃ¼reciyle ilgili Ã¶n yargÄ±lar ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye iliÅŸkin AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da TÃ¼rkiye'nin MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusundan kaynaklanan Ã¶n yargÄ±lar olduÄŸunu sÃ¶yleyen Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor. KullanÄ±lan argÃ¼manlar ne olursa olsun bu reddediÅŸin tek nedeni TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¼yÃ¼k bir MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. EÄŸer siz TÃ¼rkiyeâ€™nin AB sisteminde bir yer edinebileceÄŸini sÃ¶ylerseniz, dÃ¼ÅŸmanla iÅŸ birliÄŸiyle suÃ§lanabilirsiniz. Bu konunun tabu haline getirilmesini kabul etmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°NÄ°N TARTIÅžILMAMASI ÃœZÃœCÃœ"

TÃ¼rkiyeâ€™nin ABâ€™ye Ã¼yelik sÃ¼recinin Fransa'da artÄ±k tartÄ±ÅŸma konusu olmamasÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici olduÄŸunu belirten Merchet, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu konu Ã§ok eski bir hikaye. Ne yazÄ±k ki TÃ¼rkiye'nin Ã¼yeliÄŸini artÄ±k Fransaâ€™da tartÄ±ÅŸamÄ±yoruz. BirkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce konuya iliÅŸkin bazÄ± argÃ¼manlar Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor ve "iyi bir fikir mi?" diye sorgulayabiliyorduk. Mesela eski CumhurbaÅŸkanÄ± Jacques Chirac ve eski BaÅŸbakan Michel Rocard TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¼yelik fikrine yakÄ±ndÄ±. Destekleyen ve karÅŸÄ± olan argÃ¼manlar vardÄ±. BugÃ¼n bu tartÄ±ÅŸmayÄ± Fransaâ€™da yÃ¼rÃ¼tmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Buna Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum."

"TÃœRKÄ°YE TERÃ–RLE MÃœCADELEDE SÄ°YASÄ° AÃ‡IDAN YALNIZ"

Merchet, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelede uluslararasÄ± arenada siyasi aÃ§Ä±dan yalnÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek "Avrupa ve ABD, TÃ¼rkiye ile terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±yor. Ancak TÃ¼rk toplumu ve yÃ¶neticiler kendisini bu konuda yalnÄ±z hissediyor. UluslararasÄ± toplumun terÃ¶rle mÃ¼cadeleye teknik olarak destek verdiÄŸi sÃ¶ylenebilir ama siyasi anlamda TÃ¼rkiye izole ediliyor." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Ã¶zellikle Ã¼Ã§ terÃ¶rist tehditle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu vurgulayan Merchet, bunlardan ilkinin Avrupaâ€™da da saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren DEAÅž,ikincisinin PKK gibi terÃ¶r gruplarÄ±, her ne kadar uluslararasÄ± toplum henÃ¼z kabul etmese de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir tehdit olarak da GÃ¼len grubunu algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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Ä°lgili Konular fransa Avrupa
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quot FransÄ±zlar TÃ¼rkiye yi Avrupa da istemiyor quot
"FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor"

FransÄ±z L'Opinion gazetesi yazarÄ± Merchet, "TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yeliÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n tek sebebi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke olmasÄ±. Bundan dolayÄ± AvrupalÄ±lar Ã¶zellikle de FransÄ±zlar TÃ¼rkiyeâ€™yi Avrupaâ€™da istemiyor" dedi
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