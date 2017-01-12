Kuzey Irak'a hava harekatÄ±

YatÄ±rÄ±m yapan yabancÄ±ya vatandaÅŸlÄ±k verilecek

En az 2 milyon dolar tutarÄ±nda sabit sermaye yatÄ±rÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi veya en az 1 milyon dolar tutarÄ±nda taÅŸÄ±nmazÄ±, tapu kayÄ±tlarÄ±na 3 yÄ±l satÄ±lmamasÄ± ÅŸerhi koyulmak ÅŸartÄ± ile satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yabancÄ±lara, Bakanlar Kurulu kararÄ± ile TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilebilecek