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15:14, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe
Balkanlar
12:19, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Kerry'nin uÃ§aÄŸÄ±ndan Tiflis'e zorunlu iniÅŸ
Kerry'nin uÃ§aÄŸÄ±ndan Tiflis'e zorunlu iniÅŸ

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik bir nedenle GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e iniÅŸ yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik bir nedenle GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e iniÅŸ yaptÄ±.

GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik nedenle, sabah saatlerinde Tiflis Åžota Rustaveli HavalimanÄ±'na indi.

HavaalanÄ±nda GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Davit Zalkaliani ve ABD'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yetkililerince karÅŸÄ±lanan Kerry, VIP salonunda aÄŸÄ±rlandÄ±.

KERRY Ä°LE GÃœRCÃœ YETKÄ°LÄ°LER ARASINDA KISA GÃ–RÃœÅžME

Kerry ile GÃ¼rcÃ¼ yetkililer arasÄ±nda havaalanÄ±nda yapÄ±lan kÄ±sa gÃ¶rÃ¼ÅŸmede GÃ¼rcistan'daki siyasi, demokratik ve ekonomik geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin, GÃ¼rcistan'Ä±n bu alanlarda etkileyici bir ilerleme kaydettiÄŸini, bÃ¶lgede Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸunu dile getirdiÄŸi ve GÃ¼rcistan HÃ¼kÃ¼metine baÅŸarÄ± dilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Zalkaliani'nin de GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine somut destek veren ABD'ye, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesinde katkÄ±da bulunan Kerry'ye teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi bildirildi.

Kerry'nin kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Tiflis'ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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Ä°lgili Konular ABD gÃ¼rcistan John Kerry
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