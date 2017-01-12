Kerry'nin uÃ§aÄŸÄ±ndan Tiflis'e zorunlu iniÅŸ

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik bir nedenle GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e iniÅŸ yaptÄ±.
GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik nedenle, sabah saatlerinde Tiflis Åžota Rustaveli HavalimanÄ±'na indi.
HavaalanÄ±nda GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Davit Zalkaliani ve ABD'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi yetkililerince karÅŸÄ±lanan Kerry, VIP salonunda aÄŸÄ±rlandÄ±.
Kerry ile GÃ¼rcÃ¼ yetkililer arasÄ±nda havaalanÄ±nda yapÄ±lan kÄ±sa gÃ¶rÃ¼ÅŸmede GÃ¼rcistan'daki siyasi, demokratik ve ekonomik geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'nin, GÃ¼rcistan'Ä±n bu alanlarda etkileyici bir ilerleme kaydettiÄŸini, bÃ¶lgede Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸunu dile getirdiÄŸi ve GÃ¼rcistan HÃ¼kÃ¼metine baÅŸarÄ± dilediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Zalkaliani'nin de GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine somut destek veren ABD'ye, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesinde katkÄ±da bulunan Kerry'ye teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi bildirildi.
Kerry'nin kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Tiflis'ten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'yi taÅŸÄ±yan uÃ§ak, teknik bir nedenle GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e iniÅŸ yaptÄ±
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