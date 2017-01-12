12:40, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

'Rejim ve destekÃ§ileri ateÅŸkesi 399 defa ihlal etti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhalif gruplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi BaÅŸkanÄ± Riyad Hicab, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Esad rejimi gÃ¼Ã§lerinin Barada Vadisi'ndeki ateÅŸkes ihlalleri ve yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insani krize dikkati Ã§eken aÃ§Ä±k mektup yazdÄ±.

Hicab mektubunda, "BM ve Ã¼ye Ã¼lkelere, Barada Vadisi'nde giderek kÃ¶tÃ¼leÅŸen korkutucu durumu ele almaya, BeÅŸar Esad ve Ä°ran destekli milislerin bÃ¶lgede iÅŸledikleri suÃ§larÄ± kÄ±namaya, sivillere yÃ¶nelik rastgele saldÄ±rÄ±larÄ±n, insan haklarÄ±nÄ±n ve uluslararasÄ± insani hukukun apaÃ§Ä±k ihlallerini acilen durdurmaya, ateÅŸkese tereddÃ¼tsÃ¼z ve tam olarak uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

30 ARALIK'TAN BU YANA 399 ATEÅžKES Ä°HLALÄ°, 271 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

AteÅŸkesin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi 30 AralÄ±k'tan bu yana, rejim ve destekÃ§ilerinin ateÅŸkesi 399 defa ihlal ettiÄŸini ve en az 271 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Hicab, en ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larÄ±n Åžam'daki Barada Vadisi'nde dÃ¼zenlendiÄŸini kaydetti.

Hicab, rejim ve Ä°ran destekli milislerin vadiye yÃ¶nelik yaylÄ±m ateÅŸinin ateÅŸkesle birlikte yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, rejime ait hava kuvvetlerinin Ã¶zellikle Ayn el-Fica su tesislerini, Besime, Kafr Zeyt ve HÃ¼seyniye kÃ¶ylerini durmaksÄ±zÄ±n hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mektubunda, "Barada Vadisi sakinleri sÃ¼rekli ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bombardÄ±mana maruz kaldÄ±, bu bombardÄ±manlarda varil bombalarÄ± kullanÄ±larak uluslararasÄ± insani yasalar aÃ§Ä±kÃ§a ihlal edildi." ifadesine yer veren Hicab, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rejim ve ortaklarÄ±nÄ±n, uzun sÃ¼redir yaptÄ±klarÄ± gibi Ã¶zellikle bÃ¶lgedeki sivil altyapÄ±yÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Daha da endiÅŸe verici olan, rejim gÃ¼Ã§leri 5 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ vadideki Besime kÃ¶yÃ¼ne klor gazÄ± iÃ§eren 4 adet fÃ¼ze ile saldÄ±rdÄ±. BÃ¶ylece, Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ihlal etti. Bu bireylerin her biri aÄŸÄ±r bombardÄ±man altÄ±nda, yemek, su, elektrik ve ilaÃ§ gibi hayati ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n azalmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda acÄ± Ã§ekiyor. Rejim, uluslararasÄ± insani hukuku ihlal ederek, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren Barada Vadisi'ne yÃ¶nelik 'ya aÃ§lÄ±ktan Ã¶l ya da teslim ol' ÅŸeklinde barbarca kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bu acÄ±masÄ±z politikasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in ateÅŸkesi kullanÄ±yor."

Hizbullah ve Suriye ordusu, bÃ¶lgedeki su kaynaklarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in Barada Vadisi'ni Temmuz 2016' da kuÅŸatma altÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 2016'nÄ±n sonunda Halep'i ele geÃ§iren rejim ve destekÃ§ileri, saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Barada Vadisi'nde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Åžam'Ä±n merkezine 16 kilometre mesafede yer alan vadi, baÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±ndan Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Rejim gÃ¼Ã§leri, 22 ve 27 AralÄ±k'ta Ay el-Fica'ya saldÄ±rmÄ±ÅŸ, bÃ¶ylece Åžam'daki milyonlarca kiÅŸi de susuz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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