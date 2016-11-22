12:45, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

AydÄ±n'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama





AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 9'u tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 9'u tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, SÃ¶ke Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±na iliÅŸkin TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±nan 22 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ±ndan sonra aralarÄ±nda SÃ¶ke Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœnat AydÄ±n ve EÄŸitim-Bir-Sen SÃ¶ke temsilcisi Ali YÃ¼ksel ile eÅŸinin de bulunduÄŸu 9 kiÅŸi tutuklandÄ±. DiÄŸer ÅŸÃ¼pheliler ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± SÃ¶ke Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 28-30 AralÄ±k'ta SÃ¶ke Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan bazÄ± adreslere dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 22 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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