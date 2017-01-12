12:51, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

TÄ°KA'dan Eritre'ye elektronik ekipman desteÄŸi





TÄ°KA, Afrika Ã¼lkesi Eritre'deki GÃ¶Ã§menlik ve VatandaÅŸlÄ±k BÃ¼rosuna elektronik ekipman desteÄŸi saÄŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA),Â Eritreâ€™nin GÃ¶Ã§menlik ve VatandaÅŸlÄ±k BÃ¼rosuna elektronikÂ ekipman desteÄŸinde bulundu. TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Afrika Boynuzu'nda yer alan Eritreâ€™ye saÄŸlanan elektronik ekipman desteÄŸi baÅŸkent Asmaraâ€™da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle yetkililere teslim edildi. TÃ¶rene, gÃ¶revine yeni baÅŸlayan TÃ¼rkiye'nin Asmara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aykut KumbaroÄŸlu ve Eritre GÃ¶Ã§menlik ve VatandaÅŸlÄ±k BÃ¼rosu BaÅŸkanÄ± Habtemichael Tsegay katÄ±ldÄ±. Tsegay, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, desteklerinden dolayÄ± TÃ¼rkiye ve TÄ°KAâ€™ya teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. GÃ¼ney Sudanâ€™Ä±n ardÄ±ndan Afrikaâ€™nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi olan Eritre ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkiler, Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± 1993 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam ediyor. 2013'te aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye'nin Asmara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, Ã¼lkedeki faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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