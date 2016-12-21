GÃ¼ncelleme: 12:57, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastÃ§Ä±sÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼lecek





Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a suikast dÃ¼zenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi tarafÄ±ndan alÄ±nmayan cenazesinin kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilmesi iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼ren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuruÂ MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ailesi tarafÄ±ndan alÄ±nmayan cenazesininÂ kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±naÂ defnedilmesi iÃ§in iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ã‡ankaya Belediyesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezinde 19 AralÄ±k 2016 tarihinde BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'a silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren'deki Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan otopsi iÅŸlemleri 21 AralÄ±k'ta tamamlandÄ±. Otopsi iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu Kanunu Uygulama YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince cenazenin teslim alÄ±nmasÄ± iÃ§in tanÄ±nan 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi teslim alÄ±nmadÄ±. 24Â GÃœNDÃœR MORGDA BEKLETÄ°LÄ°YOR Aile tarafÄ±ndan kabul edilmeyen ve yaklaÅŸÄ±k 24 gÃ¼ndÃ¼r Adli TÄ±p Kurumu morgunda bekletilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin defnedilmesi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli TÄ±p Kurumu Ankara Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. YÃ¶netmelik hÃ¼kmÃ¼ gereÄŸince Adli TÄ±p Kurumu tarafÄ±ndan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesinin defnedilmesi iÃ§in belediyeye yazÄ± yazÄ±ldÄ±. SaldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n cenazesi, belediyeye teslim edilmesinin ardÄ±ndan kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek.

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