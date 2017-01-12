13:04, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Hindistan'dan Amazon'a paspas tepkisi





Amazon'da satÄ±ÅŸa sunulan Hindistan bayraklÄ± paspasa tepkiler bÃ¼yÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan, e-ticaret devi Amazon'da satÄ±ÅŸa sunulan Hindistan bayraklÄ± paspasa tepki gÃ¶sterdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj, Amazon'un Kanada'da satÄ±ÅŸa sunduÄŸu ve Ã¼zerinde Hindistan bayraÄŸÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± paspas iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi. Swaraj, sosyal medya hesabÄ± twitter Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, ÅŸirket Ã¶zÃ¼r dilemediÄŸi ve "ulusal bayraÄŸa hakaret eden tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri geri Ã§ekmediÄŸi" sÃ¼rece Amazon Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Hindistan vizesi verilmeyeceÄŸini belirtti. Bakan Swaraj, mesajda, "Bunun derhal yapÄ±lmamasÄ± halinde Amazon yetkililerine vize vermeyeceÄŸiz. AynÄ± zamanda daha Ã¶nce verilmiÅŸ vizeleri de iptal edeceÄŸiz." ifadesine yer verdi. Hindistan'Ä±n Kanada BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine Amazon ile ilgili meseleyi "en Ã¼st seviyede" ele almasÄ± talebinde bulunan Swaraj'Ä±n twitter tehdidi Ã¼zerine Amazon Hindistan temalÄ± tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri kaldÄ±rdÄ±. Hindistan'da ulusal bayraÄŸÄ± aÅŸaÄŸÄ±layanlar para ve hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lÄ±yor. "Amazon.com"da, ABD, Ä°ngiltere, Kanada ve diÄŸer Ã¼lkelerin bayraklarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± hasÄ±rlar da satÄ±lÄ±yor.

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