13:18, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD Senatosundan Obamacare'in iptali iÃ§in ilk adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de CumhuriyetÃ§ilerin Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Senato, yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmayan bir bÃ¼tÃ§e kanunu tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylayarak ABD'de "Obamacare" adÄ±yla bilinen saÄŸlÄ±k reformunun iptalini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak bÃ¼rokratik yolun Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±.

ABD Senatosundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra oylamaya sunulan bÃ¼tÃ§e kanunu tasarÄ±sÄ± 48'e 51 oyla kabul edildi. BÃ¶ylece Demokrat Partili ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n ismiyle anÄ±lan "Obamacare" saÄŸlÄ±k reformunun iptalini saÄŸlayacak ve ÅŸubat ayÄ±nda oylamaya sunulabilecek yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an ilk adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Oylama Ã¶ncesinde Senatoda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarda Demokrat Parti temsilcisi senatÃ¶rler, saÄŸlÄ±k reformunun iptalinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an tasarÄ±yÄ± eleÅŸtirerek reformun Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kaosa sebep olacaÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

ABD Senatosu AzÄ±nlÄ±k Lideri Demokrat Partili SenatÃ¶r Chuck Schumer, CumhuriyetÃ§ilerin Obamacare saÄŸlÄ±k reformunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla oluÅŸmasÄ± muhtemel kaosun sorumluluÄŸunu Ã¼stlenmeleri gerektiÄŸini belirttti. Schumer, "CumhuriyetÃ§iler mevcut saÄŸlÄ±k sistemini kaosla deÄŸiÅŸtirmek yerine biz Demokratlarla Ã§alÄ±ÅŸarak sunulan saÄŸlÄ±k hizmetlerini iyileÅŸtirebilirler." dedi.

TASARININ CUMA GÃœNÃœ OYLAMAYA SUNULMASI BEKLENÄ°YOR

Temsilciler Meclisinin tasarÄ±yÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ oylamaya sunmasÄ± bekleniyor. ABD basÄ±nÄ±, aralarÄ±nda CumhuriyetÃ§ilerin de olduÄŸu bazÄ± Ã¼yelerin alternatif bir plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karÅŸÄ± olduÄŸunu yazdÄ±.

ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump ise Obamacare'in kaldÄ±rÄ±lÄ±r kaldÄ±rÄ±lmaz yerine yeni bir yasa getirilmesi gerektiÄŸini belirtti. Obamacare yerine dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ reform paketi hakkÄ±nda ÅŸu ana kadar bilgi vermeyen Trump'Ä±n, bu konu hakkÄ±ndaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± SaÄŸlÄ±k BakanÄ± adayÄ± Tim Price'Ä±n ABD Senatosu tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±ndan sonra aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

Â